Secretaria denuncia esquema de "fura fila do SUS" em Governador

A denúncia foi formalizada por Fernanda Hunnawaey no MPF, ouvidoria do SUS, SESAP e CRM após comprovar que o Hospital Regional de Caraúbas havia realizado procedimentos cirúrgicos sem passar pela Regulação da Secretaria de Saúde do município.

A Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept Rosado, através da Secretaria Municipal de Saúde, descobriu um esquema de “fura fila” do Sistema Único de Saúde (SUS) e levou ao conhecimento das autoridades do Ministério Púbico Federal, Conselho Regional de Medicina, na Secretaria Estadual de Saúde e na Ouvidoria do SUS.

Há cerca de trintas dias, a secretária Municipal de Saúde, Fernanda Hunnawaey, recebeu pedidos de solicitações de Autorizações de Internações Hospitalar (AIHs) da direção do Hospital Regional Aguinaldo Pereira da Silva, de Caraúbas/RN.

O pedido foi feito por João Bosco Varela, que é diretor desta unidade hospitalar, local do procedimento médico realizado sem a devida regulação do município de Governado Dix Sept Rosado, ou seja, o procedimento médico havia sido realizado sem respeitar a fila do SUS.

Fernanda Hunnawaey Estranhou e passou a apurar os fatos internamente, que posteriormente terminou se confirmando. Uma vez confirmado, a secretária foi orientada pelo jurídico da Prefeitura Municipal a procurar as autoridades competentes e formalizar uma denúncia.

Segue o texto:

Eu, Fernanda Hunnawey, atual secretária de Saúde do Município de Governador Dix-sept Rosado, venho, através deste canal, realizar denúncia em face do Senhor João Bosco, Diretor Geral do Hospital Regional Dr Agnaldo Pereira em Caraúbas-RN.

Ocorre que referido diretor vem desobedecendo o fluxo de agendamento de cirurgias eletivas priorizadas pelo Estado/SESAP, realizadas no hospital acima citado, deixando de seguir a regulação da Secretária Municipal de Saúde, para beneficiar terceiros.

Vale ressaltar que o hospital é regional e atende a região de Governador Dix-sept Rosado. Contudo, o Senhor João Bosco não respeita o agendamento e pactuação que devem ser realizadas exclusivamente pela secretaria de saúde do município.

Outro fato que deve ser investigado, inclusive pela Polícia Federal e o Conselho Regional de Medicina, é a realização das cirurgias sem a devida autorização, ou encaminhamento pelo médico especializado do município.

O fato abre brechas para fraudes, o que me levou a questioná-lo sobre essas cirurgias. Ao ser indagado, via celular, por que estava fazendo cirurgias sem a devida autorização da Secretaria de Saúde, ele divulgou trechos das conversas fora de contexto para fins eleitoreiros.

O diálogo teve início após o hospital não disponibilizar nenhuma cirurgia através da regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Dix-Sept Rosado, porém, depois se apresentou pedindo autorização para faturar as AIHs pelos procedimentos anteriormente realizados sem respeitar a fila do SUS.