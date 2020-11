Trabalho de reestruturação de 217 km de vias potiguares segue em andamento

O Governo do RN está reconstruindo nove estradas potiguares, garantindo a melhoria da infraestrutura e da mobilidade entre as regiões do Estado.

São R$ 168 milhões que vão promover melhorias para fomentar o turismo regional, facilitar o escoamento das produções, além do ingresso a novos mercados para os produtores da agricultura familiar.

Os recursos foram viabilizados a partir do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do RN – Governo Cidadão – e do Departamento de Estradas de Rodagens (DER RN), via acordo de empréstimo junto ao Banco Mundial.

“A ordem da governadora Fátima sempre foi de unir forças entre as secretarias do Estado para dar celeridade a esta ação que promove o desenvolvimento das regiões. Por isso, estamos solucionando problemas, ultrapassando entraves que pudessem dificultar as execuções destes pleitos – tão necessários e antigos – que vão aquecer a economia do Rio Grande do Norte levando dignidade ao povo potiguar”, destacou o secretário de Gestão de Projetos e Metas do RN, Fernando Mineiro.

Os benefícios estão chegando a vários territórios por meio de 217 quilômetros de vias reestruturadas, ou a serem revitalizadas. São elas:

-RN-011 - Também conhecida como Estrada da Castanha, em Serra do Mel;

-RN-015 – A chamada Estrada do Melão III, que liga Baraúna à BR 437, no trecho conhecido como estrada do Cajueiro;

-RN-016 – Que vai beneficiar diretamente os produtores de Carnaubais, Serra do Mel e Mossoró;

-RN-118 –Trecho que liga o município de Jucurutu a Caicó;

-RN-087 – Via que liga os municípios de Cerro Corá e Lagoa Nova;

-RN-307 – via da praia de Genipabu, no município de Extremoz;

-RN-063 – Trecho que liga as praias de Tabatinga e Barreta, em Nísia Floresta;

-RN-160 – Estrada que liga o município de São Gonçalo a Macaíba;

-Estrada da Produção – Dois trechos em São Gonçalo, o primeiro, ligando a sede do município ao distrito de Serrinha (entroncamento do acesso sul ao Aeroporto e ao entroncamento da RN 312) e um ramal que vai até o distrito de Boa Vista.

Ao longo deste mês, o projeto Governo Cidadão fará um recorte desses investimentos, destacando as execuções das obras e os benefícios que as melhorias nas estradas trarão às regiões.