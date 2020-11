A Cosern montou uma operação especial para reforçar a confiabilidade do sistema elétrico potiguar e prevenir eventuais transtornos no fornecimento de energia durante a realização das eleições 2020, neste final de semana.

Durante todo o processo de votação e apuração (no próximo domingo, dia 15, e no dia 29, em caso de 2º turno, em Natal) a Concessionária trabalhará em regime especial de plantão para atender possíveis emergências.

Uma equipe formada por 170 profissionais está envolvida na operação e ficará de sobreaviso para atuar em casos de necessidade.

A empresa também fará acompanhamento das condições meteorológicas previstas para o domingo de votação e adotará medidas preventivas em caso de eventuais condições de tempo adversas.

A Concessionária também informou que para facilitar a comunicação com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foi disponibilizado um contato direto com o Centro de Operações e Informação (COI), para priorizar o acionamento das equipes.

A operação ainda incluiu a inspeção visual e termográfica de linhas de transmissão e subestações estratégicas, como as da Ribeira e do Centro, em Natal, que atendem ao TRE.

A concessionária também não fará os chamados desligamentos programados no próximo sábado (14) e domingo (15) e inspecionou todos os circuitos que atendem às centrais de apuração.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PARA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO

Tão importante quanto o planejamento realizado pela Cosern para as Eleições 2020 é a revisão das instalações elétricas dos imóveis e equipamentos usados para a realização das eleições.

Por isso, a Concessionária recomenda aos responsáveis pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que seja feita uma revisão nas instalações elétricas internas nas zonas, seções e centros de apuração. Um técnico em eletricidade qualificado e de confiança deve verificar, entre outros aspectos:

• Se os condutores e equipamentos de proteção (disjuntor e fusível) estão dimensionados adequadamente, de acordo com a carga instalada. Em caso de necessidade de aumento da carga, é preciso providenciar a readequação das instalações e informar à Cosern no telefone (116);

• Se as instalações estão em bom estado de conservação, com fios sem emendas e devidamente encapados;

• Se as instalações estão devidamente aterradas, com a utilização de fio terra, de acordo com a norma da ABNT;

• Se os componentes elétricos são de boa qualidade, especialmente os equipamentos de proteção (disjuntor); e

• Se os circuitos internos estão devidamente equilibrados entre as fases.