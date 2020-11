Não houve prisões relacionadas a crimes eleitorais em Mossoró

A reportagem do MOSSORÓ HOJE conversou, no final da tarde deste domingo (15), com o Paulo Nascimento, assessor de comunicação da Polícia Federal em Mossoró, que confirmou que não houve prisões por crimes eleitorais na cidade.

Ao contrário do que foi divulgado durante o dia, também não foi confirmada nenhuma ocorrência relacionada à campanha majoritária de Mossoró. (Veja vídeo abaixo).

Segundo o assessor da PF, houve sim diversas denúncias, mas as equipes, que estão nas ruas desde o início da manhã, não confirmou nenhuma delas.

O MOSSORÓ HOJE também esteve no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no bairro Abolição II, onde conversou com os chefes de cartório da 33ª zona eleitoral, Luiz Sérgio, e da 34ª zona eleitoral, Márcio Oliveira.

Ambos também confirmaram não ter chegado nenhuma ocorrência confirmada no TRE, assim como também não foi expedido nenhuma mandado de prisão por parte do Juiz Eleitoral.

e nenhuma outra ocorrência relacionada a campanha dos candidatos à Prefeitura Municipal.