Filho de agricultor derruba longos anos de oligarquia em Mossoró

De origem humilde, filho do agricultor José Américo/Maria das Neves e vindo da zona rural, mais precisamente do Sítio Chafariz, o deputado estadual Allyson Bezerra, do Solidariedade, é o novo prefeito eleito de Mossoró/RN.

Allyson derrubou nas urnas, neste domingo (15), a atual prefeita Rosalba Ciarlini, do Partido Progressista. O total foi de 65.297 votos válidos, contra 59.034 da segunda colocada, sendo, assim, uma diferença de 6.263 votos.

A contrário da imagem que o marketing da prefeita Rosalba Ciarlini tentou passar para a população, Allyson Bezerra se preparou para entrar na politica e mostrar resultados positivos em prol do coletivo. Sempre estuda com cuidado o que vai fazer.

É focado em seus objetivos. E é assim desde criança. É o que narra seus pais e avós.





Decidiu estudar no Instituto Federal de Educação Tecnológica e conseguiu. Fez o mesmo com relação a Universidade Federal Rural do Semi-Árido e também conseguiu. Fez mais: prestou concurso e passou a ser servidor público federal.

Tornou-se engenheiro civil e logo em seguida defendeu tese de mestrado. Também cursou especialização em gestão pública. Em 2018 meteu o pé no chão e saiu pedindo votos na rua, ao lado dos pais e amigos próximos.

Surpreendeu a todos ao se eleger deputado estadual pelo Solidariedade. Continuou estudando, mesmo no exercício do cargo. Focou na campanha para prefeito de Mossoró. Viu que tinha chances, mesmo diante de um poder enraizado há mais de 70 anos.

"Com o pé não", como ele repete sempre, saiu de casa em casa, conquistando votos um a um. Eram uma média de 14 km por dia. Os assessores, familiares e amigos cansavam e ele continuava. Acordava cedo e dormia tarde.

Sempre ao final do dia, Allyson Bezerra repassava tudo que havia feito e analisava o que havia errado e o que havia acertado. Ajustava tudo e no dia seguinte botava a equipe na rua. Sua empolgação, sua determinação é contagiante.

A conquista dos votos veio numa sociedade cansada da "velha politica", praticado por um sistema de oligarquia que domina Mossoró há pelo menos 70 anos. Esta oligarquia teve a chance, na pessoa de Rosalba Ciarlini, transformar Mossoró numa cidade próspera.

Rosalba foi prefeita por 16 anos, senadora da república por 4, governadora por mais 4 anos e Mossoró continua um caos na saúde, na educação, na segurança e na mobilidade urbana. O Rio Apodi-Mossoró, que era para ser o cartão postal da cidade, está podre.



A zona rural de Mossoró está totalmente abandonada. Nas comunidades rurais, falta água, escola, casas de alvenaria, atendimento de saúde e acesso. São familiares formada por pessoas honradas, que foram humilhadas nos últimos anos.

O deputado Allyson Bezerra, hoje prefeito eleito de Mossoró, conseguiu ver isto e levar esta mensagem ao eleitor, de forma simples, olhando no olho, de casa em casa. Cada voto conquistado, também tinha alí um multiplicador.

O eleitor mossoroense depositou em Allyson Bezerra, que a atual gestora o taxou de forma pejorativa de "mininu pobrezinho", o sonho de melhorar a educação, a saúde, a segurança, a mobilidade urbana e a geração de empregos. Ou pelos tentar de outra forma.





O resultado final

O resultado demorou mais que o esperado para ser divulgado, por problema de instabilidade no site do Tribunal Superior Eleitoral, que ficou responsável pela contabilização dos votos.

Para esta eleição, o TSE mudou o formato de recebimento dos dados e alimentação do sistema. Nos anos anteriores, cada TRE tinha seu resultado e divulgava rapidamente. Nesta eleição, as unidades dos estados coletou as informações, enviou para o TSE, que alimentava o sistema.

O ministro Barroso informou que a máquina que faz este processo teve problemas e atrasou a divulgação dos resultados, gerando uma enorme angustia nos eleitores e candidatos. Em Mossoró, o resultado final foi próximo das 22 horas.