Colisão lateral deixa uma pessoa morta na RN 117, em Mossoró

O acidente do tipo colisão entre dois carros, no final da tarde deste domingo (15), na RN 117, terminou com a morte de Maria da Saúde Lucena de Freitas, de 46 anos.

Segundo informações, a vítima estava chegando em Mossoró num carro com sua família e, em uma curva, próximo ao sabão Guarany, o carro que a ela estava desceu o acostamento e quando o condutor tentou voltar, rodou na pista e foi atingido lateralmente por outro veículo, que trafegava no sentido contrário e não teve conseguiu frear a tempo.

No carro com a Maria da Saúde estavam outras quatro pessoas da mesma família,todos precisaram de socorro médico e foram encaminhados ao Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

Segundo informações de populares, a família estava retornando de uma cidade da região oeste, onde teriam ido votar.