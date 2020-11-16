18 NOV 2020 | ATUALIZADO 10:17
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POLÍTICA
ANNA PAULA BRITO
16/11/2020 12:11
Atualizado
16/11/2020 12:13

Saiba quem foram os prefeitos eleitos nos 167 municípios do RN

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Os eleitores foram às urnas neste domingo (15) para escolher seus novos representantes, a nível municipal, pelos próximos quatro anos; Alguns municípios reelegeram seus prefeitos. Outros terão um novo representante a partir de janeiro de 2021: Veja quem são.
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FOTO: REPRODUÇÃO
Cobertura das Eleições 2020 || Eleições 2020

Neste domingo (15) aconteceu mais uma festa da democracia nos municípios brasileiros. Os eleitores foram às urnas para escolher seus novos representantes, que atuarão à frente as prefeituras e câmaras municipais, pelos próximos quatro anos.

Alguns município do Rio Grande do Norte reelegeram seus prefeitos. Outros terão um novo representante a partir de janeiro de 2021.

Veja quem são os candidato eleitos em cada município.

ACARI - FERNANDO (SOLIDARIEDADE)

AFONSO BEZERRA - NETO DE ZORAIDE (PT)

ÁGUA NOVA - RONALDO SOUZA (DEM)

ALEXANDRIA - JEANE FERREIRA (PSD)

ALTO DO RODRIGUES - NIXON BARACHO (DEM)

ANGICOS - PINHEIRO (MDB)

ANTÔNIO MARTINS - JORGE FERNANDES (PSD)

APODI - ALAN SILVEIRA (MDB)

AREIA BRANCA - IRANEIDE REBOUÇAS (PSDB)

AREZ - BERGSON IDUINO (REPUBLICANOS)

ASSÚ - DR GUSTAVO (PL)

BAÍA FORMOSA - CAMILA MELO (REPUBLICANOS)

BARAÚNA - DIVANIZE OLIVEIRA (PSD)

BARCELONA - FABIANO DE VAVÁ (PSD)

BENTO FERNANDES - JUNIOR MARQUES (MDB)

BOA SAÚDE - DR WELLINGTON (PSDB)

BODÓ - MARCELO FILHO (PSD)

BOM JESUS - CLÉCIO AZEVEDO (PSDB)

BREJINHO - JOÃO GOMES (MDB)

CAIÇARA DO NORTE - PILOLA (PSDB)

CAIÇARA DO RIO DO VENTO - CEICA (REPUBLICANOS

CAICÓ - DR TADEU (PSDB)

CAMPO GRANDE - BIBI DE NENCA (MDB)

CAMPO REDONDO - DR RENAM (PROS)

CANGUARETAMA - WELLINSON (PP)

CARAÚBAS - JUNINHO ALVES (PSDB)

CARNAÚBA DOS DANTAS - GILSON DANTAS (MDB)

CARNAUBAIS - MARINEIDE DINIZ (DEM)

CEARÁ-MIRIM - JULIO CESAR (PSD)

CERRO CORÁ - NOVINHO (PSDB)

CORONEL EZEQUIEL - BOBA (MDB)

CORONEL JOÃO PESSOA - FÁTIMA DE PACHICA (PSDB)

CRUZETA - JOAQUIM DE MEDEIRINHO (PSB)

CURRAIS NOVOS - ODON JR (PT)

DOUTOR SEVERIANO - NERI (REPUBLICANOS)

ENCANTO - ALBERONE (DEM)

EQUADOR - PROFESSOR CLETSON (PSD)

ESPÍRITO SANTO - FERNANDO TEIXEIRA (PSDB)

EXTREMOZ - JUSSARA SALES (PROS)

FELIPE GUERRA - SALOMAO GOMES (PL)

FERNANDO PEDROZA - SANDRA JAQUELINE (MDB)

FLOR NIA - GALO (PSDB)

FRANCISCO DANTAS - ADOLFO (PSB)

FRUTUOSO GOMES - JANDA JÁCOME (MDB)

GALINHOS - IRMÃO NALDO (PL)

GOIANINHA - NIRA (PL)

GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO - ARTUR VALE (DEM)

GROSSOS - CINTHIA SONALE (PSDB)

IELMO MARINHO - ROSSANE DE GERMANO (PSDB)

IPANGUAÇU - VALDEREDO (PL)

IPUEIRA - GALÊGO PAIVA (MDB)

ITAJÁ - ALAOR (PP)

ITAÚ - ANDRÉ JÚNIOR (PP)

JAÇANÃ - UADY (PSDB)

JANDAÍRA - MARINA DIAS MARINHO (MDB)

JANDUÍS - SALOMÃO GURGEL (PSOL)

JAPI - SIMONE SILVA (PL)

JARDIM DE ANGICOS - CARLINHOS (DEM)

JARDIM DE PIRANHAS - ROGERIO COURO FINO (MDB)

JARDIM DO SERIDÓ - AMAZAN (PSD)

JOÃO C MARA - MANOEL BERNARDO (DEM)

JOÃO DIAS - MARCELO OLIVEIRA (PP)

JOSÉ DA PENHA - DR RAIMUNDINHO (PSDB)

JUCURUTU - IOGO QUEIROZ (PSDB)

JUNDIÁ - ZÉ ARNOR (MDB)

LAGOA D'ANTA - JOÃO PAULO LOPES (PL)

LAGOA DE PEDRAS - GUILHERME (PSD)

LAGOA DE VELHOS - SONYARA (PSDB)

LAGOA NOVA - LUCIANO (MDB)

LAGOA SALGADA - OSIVAN QUEIROZ (MDB)

LAJES - FELIPE MENEZES (PP)

LAJES PINTADAS - LUCIANO (REPUBLICANOS)

LUCRÉCIA - CEIÇÃO DUARTE (DEM)

LUÍS GOMES - TUTUTA (MDB)

MACAÍBA - EMÍDIO JR (PL)

MACAU - DR ZÉ ANTÔNIO (DEM)

MAJOR SALES - MARIA ELCE (MDB)

MARCELINO VIEIRA - BABAU (PSD)

MARTINS - MAZÉ (DEM)

MAXARANGUAPE - LUIS EDUARDO (PSDB)

MESSIAS TARGINO - SHIRLEY (PL)

MONTANHAS - MANUEL GUSTAVO (PSB)

MONTE ALEGRE - ANDRE RODRIGUES (PL)

MONTE DAS GAMELEIRAS - JAILTON FELIX (PP)

MOSSORÓ - ALLYSON (SOLIDARIEDADE)

NATAL - ALVARO DIAS (PSDB)

NÍSIA FLORESTA - DANIEL MARINHO (PSDB)

NOVA CRUZ - FLÁVIO DE BERÓI (MDB)

OLHO D'ÁGUA DO BORGES - MARIA HELENA (PSDB)

OURO BRANCO - SAMUEL SOUTO (PL)

PARANÁ - JOSIENE GOMES (MDB)

PARAÚ - MARIA OLIMPIA (PP)

PARAZINHO - CARLINHOS DE VERI (PP)

PARELHAS - DR TIAGO ALMEIDA (PSDB)

PARNAMIRIM - TAVEIRA (REPUBLICANOS)

PASSA E FICA - FLAVIANO LISBOA (PDT)

PASSAGEM - JUNINHO FAGUNDES (MDB)

PATU - RIVELINO (MDB)

PAU DOS FERROS - MARIANNA ALMEIDA (PSD)

PEDRA GRANDE - PEDRO HENRIQUE (PSDB)

PEDRA PRETA - PAULO HENRIQUE (PP)

PEDRO AVELINO - DR ALEXANDRE (MDB)

PEDRO VELHO - DEJINHA (PSDB)

PENDÊNCIAS - FLAUDIVAN (MDB)

PILÕES - DR SABINO (MDB)

POÇO BRANCO - EDINHO (PROS)

PORTALEGRE - ZÉ AUGUSTO (DEM)

PORTO DO MANGUE - SAEL MELO (MDB)

PUREZA - NETO MOURA (DEM)

RAFAEL FERNANDES - BRUNO ANASTÁCIO (DEM)

RAFAEL GODEIRO - KEKÉ DE DR. ABEL FILHO (MDB)

RIACHO DA CRUZ - MARCOS AURÉLIO (PP)

RIACHO DE SANTANA - DR CASSIO (PL)

RIACHUELO - JOCA (PSB)

RIO DO FOGO - MÁRCIO DE CICI (DEM)

RODOLFO FERNANDES - LILITO MONTEIRO (MDB)

RUY BARBOSA - TIQUINHO (PSDB)

SANTA CRUZ - IVANILDINHO (PSDB)

SANTA MARIA - DR RANIERY (PP)

SANTANA DO MATOS - ALICE DE ASSIS (REPUBLICANOS)

SANTANA DO SERIDÓ - HUDSON (PSD)

SANTO ANTÔNIO - RAULISON RIBEIRO (MDB)

SÃO BENTO DO NORTE - DÃO (PSD)

SÃO BENTO DO TRAIRÍ - KEKA (PSD)

SÃO FERNANDO - GENILSON MAIA (PL)

SÃO FRANCISCO DO OESTE - LUSIMAR PORFIRIO (PSDBO

SÃO GONÇALO DO AMARANTE - PAULINHO (PROS)

SÃO JOÃO DO SABUGI - ANIBAL PEREIRA (MDB)

SÃO JOSÉ DE MIPIBU - ZÉ FIGUEIREDO (MDB)

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - NENEM BORGES (MDB)

SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - JACKSON DANTAS (MDB)

SÃO MIGUEL - CÉLIO DE ELIZEU (PSDB)

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO - RENATO DE DOQUINHA (PSD)

SÃO PAULO DO POTENGI - PACELLI (MDB)

SÃO PEDRO - MIGUEL CABRAL (PSDB)

SÃO RAFAEL - RENO MARINHO (PL)

SÃO TOMÉ - BABÁ (REPUBLICANOS)

SÃO VICENTE - JANE (MDB)

SENADOR ELÓI DE SOUZA - MACIEL GOMES (PL)

SENADOR GEORGINO AVELINO - ANTONIO FREIRE (MDB)

SERRA CAIADA - JOÃOZINHO FURTADO (PSDB)

SERRA DE SÃO BENTO - WANESSA MORAIS (MDB)

SERRA DO MEL - BIBIANO (PL)

SERRA NEGRA DO NORTE - SERGINHO (PSDB)

SERRINHA - DEDA TERTO (PSB)

SERRINHA DOS PINTOS - BARBARA TEIXEIRA (PP)

SEVERIANO MELO - JACINTO CARVALHO (REPUBLICANOS)

SÍTIO NOVO - ANDREZZA BRASIL (PT)

TABOLEIRO GRANDE - TARCINHA (PSD)

TAIPU - LOUVADO (PSD)

TANGARÁ - DOUTOR AIRTON (PDT)

TENENTE ANANIAS - LARISSA (PSD)

TENENTE LAURENTINO CRUZ - INÁCIO MACÊDO (PL)

TIBAU - LIDIANE (PSDB)

TIBAU DO SUL - VALDENICIO COSTA (DEM)

TIMBAÚBA DOS BATISTAS - IVANILDINHO (PL)

TOUROS - PEDRO FILHO (PROS)

TRIUNFO POTIGUAR - DARKINHA IRMÃ DE NETO (PP)

UMARIZAL - RAIMUNDO PEZÃO (DEM)

UPANEMA - RENAN MENDONÇA (PL)

VÁRZEA - PEDRO SALES (MDB)

VENHA-VER - DR CLEITON(PL)

VERA CRUZ - MARCOS CABRAL (DEM)

VIÇOSA - RAMON (REPUBLICANOS)

VILA FLOR - THUANNE SOUZA (REPUBLICANOS)

No município de Guamaré a decisão foi anulada e está sub judice para HÉLIO DE MUNDINHO.


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