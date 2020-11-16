Saiba quem foram os prefeitos eleitos nos 167 municípios do RN

Neste domingo (15) aconteceu mais uma festa da democracia nos municípios brasileiros. Os eleitores foram às urnas para escolher seus novos representantes, que atuarão à frente as prefeituras e câmaras municipais, pelos próximos quatro anos.
Alguns município do Rio Grande do Norte reelegeram seus prefeitos. Outros terão um novo representante a partir de janeiro de 2021.
Veja quem são os candidato eleitos em cada município.
ACARI - FERNANDO (SOLIDARIEDADE)
AFONSO BEZERRA - NETO DE ZORAIDE (PT)
ÁGUA NOVA - RONALDO SOUZA (DEM)
ALEXANDRIA - JEANE FERREIRA (PSD)
ALTO DO RODRIGUES - NIXON BARACHO (DEM)
ANGICOS - PINHEIRO (MDB)
ANTÔNIO MARTINS - JORGE FERNANDES (PSD)
APODI - ALAN SILVEIRA (MDB)
AREIA BRANCA - IRANEIDE REBOUÇAS (PSDB)
AREZ - BERGSON IDUINO (REPUBLICANOS)
ASSÚ - DR GUSTAVO (PL)
BAÍA FORMOSA - CAMILA MELO (REPUBLICANOS)
BARAÚNA - DIVANIZE OLIVEIRA (PSD)
BARCELONA - FABIANO DE VAVÁ (PSD)
BENTO FERNANDES - JUNIOR MARQUES (MDB)
BOA SAÚDE - DR WELLINGTON (PSDB)
BODÓ - MARCELO FILHO (PSD)
BOM JESUS - CLÉCIO AZEVEDO (PSDB)
BREJINHO - JOÃO GOMES (MDB)
CAIÇARA DO NORTE - PILOLA (PSDB)
CAIÇARA DO RIO DO VENTO - CEICA (REPUBLICANOS
CAICÓ - DR TADEU (PSDB)
CAMPO GRANDE - BIBI DE NENCA (MDB)
CAMPO REDONDO - DR RENAM (PROS)
CANGUARETAMA - WELLINSON (PP)
CARAÚBAS - JUNINHO ALVES (PSDB)
CARNAÚBA DOS DANTAS - GILSON DANTAS (MDB)
CARNAUBAIS - MARINEIDE DINIZ (DEM)
CEARÁ-MIRIM - JULIO CESAR (PSD)
CERRO CORÁ - NOVINHO (PSDB)
CORONEL EZEQUIEL - BOBA (MDB)
CORONEL JOÃO PESSOA - FÁTIMA DE PACHICA (PSDB)
CRUZETA - JOAQUIM DE MEDEIRINHO (PSB)
CURRAIS NOVOS - ODON JR (PT)
DOUTOR SEVERIANO - NERI (REPUBLICANOS)
ENCANTO - ALBERONE (DEM)
EQUADOR - PROFESSOR CLETSON (PSD)
ESPÍRITO SANTO - FERNANDO TEIXEIRA (PSDB)
EXTREMOZ - JUSSARA SALES (PROS)
FELIPE GUERRA - SALOMAO GOMES (PL)
FERNANDO PEDROZA - SANDRA JAQUELINE (MDB)
FLOR NIA - GALO (PSDB)
FRANCISCO DANTAS - ADOLFO (PSB)
FRUTUOSO GOMES - JANDA JÁCOME (MDB)
GALINHOS - IRMÃO NALDO (PL)
GOIANINHA - NIRA (PL)
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO - ARTUR VALE (DEM)
GROSSOS - CINTHIA SONALE (PSDB)
IELMO MARINHO - ROSSANE DE GERMANO (PSDB)
IPANGUAÇU - VALDEREDO (PL)
IPUEIRA - GALÊGO PAIVA (MDB)
ITAJÁ - ALAOR (PP)
ITAÚ - ANDRÉ JÚNIOR (PP)
JAÇANÃ - UADY (PSDB)
JANDAÍRA - MARINA DIAS MARINHO (MDB)
JANDUÍS - SALOMÃO GURGEL (PSOL)
JAPI - SIMONE SILVA (PL)
JARDIM DE ANGICOS - CARLINHOS (DEM)
JARDIM DE PIRANHAS - ROGERIO COURO FINO (MDB)
JARDIM DO SERIDÓ - AMAZAN (PSD)
JOÃO C MARA - MANOEL BERNARDO (DEM)
JOÃO DIAS - MARCELO OLIVEIRA (PP)
JOSÉ DA PENHA - DR RAIMUNDINHO (PSDB)
JUCURUTU - IOGO QUEIROZ (PSDB)
JUNDIÁ - ZÉ ARNOR (MDB)
LAGOA D'ANTA - JOÃO PAULO LOPES (PL)
LAGOA DE PEDRAS - GUILHERME (PSD)
LAGOA DE VELHOS - SONYARA (PSDB)
LAGOA NOVA - LUCIANO (MDB)
LAGOA SALGADA - OSIVAN QUEIROZ (MDB)
LAJES - FELIPE MENEZES (PP)
LAJES PINTADAS - LUCIANO (REPUBLICANOS)
LUCRÉCIA - CEIÇÃO DUARTE (DEM)
LUÍS GOMES - TUTUTA (MDB)
MACAÍBA - EMÍDIO JR (PL)
MACAU - DR ZÉ ANTÔNIO (DEM)
MAJOR SALES - MARIA ELCE (MDB)
MARCELINO VIEIRA - BABAU (PSD)
MARTINS - MAZÉ (DEM)
MAXARANGUAPE - LUIS EDUARDO (PSDB)
MESSIAS TARGINO - SHIRLEY (PL)
MONTANHAS - MANUEL GUSTAVO (PSB)
MONTE ALEGRE - ANDRE RODRIGUES (PL)
MONTE DAS GAMELEIRAS - JAILTON FELIX (PP)
MOSSORÓ - ALLYSON (SOLIDARIEDADE)
NATAL - ALVARO DIAS (PSDB)
NÍSIA FLORESTA - DANIEL MARINHO (PSDB)
NOVA CRUZ - FLÁVIO DE BERÓI (MDB)
OLHO D'ÁGUA DO BORGES - MARIA HELENA (PSDB)
OURO BRANCO - SAMUEL SOUTO (PL)
PARANÁ - JOSIENE GOMES (MDB)
PARAÚ - MARIA OLIMPIA (PP)
PARAZINHO - CARLINHOS DE VERI (PP)
PARELHAS - DR TIAGO ALMEIDA (PSDB)
PARNAMIRIM - TAVEIRA (REPUBLICANOS)
PASSA E FICA - FLAVIANO LISBOA (PDT)
PASSAGEM - JUNINHO FAGUNDES (MDB)
PATU - RIVELINO (MDB)
PAU DOS FERROS - MARIANNA ALMEIDA (PSD)
PEDRA GRANDE - PEDRO HENRIQUE (PSDB)
PEDRA PRETA - PAULO HENRIQUE (PP)
PEDRO AVELINO - DR ALEXANDRE (MDB)
PEDRO VELHO - DEJINHA (PSDB)
PENDÊNCIAS - FLAUDIVAN (MDB)
PILÕES - DR SABINO (MDB)
POÇO BRANCO - EDINHO (PROS)
PORTALEGRE - ZÉ AUGUSTO (DEM)
PORTO DO MANGUE - SAEL MELO (MDB)
PUREZA - NETO MOURA (DEM)
RAFAEL FERNANDES - BRUNO ANASTÁCIO (DEM)
RAFAEL GODEIRO - KEKÉ DE DR. ABEL FILHO (MDB)
RIACHO DA CRUZ - MARCOS AURÉLIO (PP)
RIACHO DE SANTANA - DR CASSIO (PL)
RIACHUELO - JOCA (PSB)
RIO DO FOGO - MÁRCIO DE CICI (DEM)
RODOLFO FERNANDES - LILITO MONTEIRO (MDB)
RUY BARBOSA - TIQUINHO (PSDB)
SANTA CRUZ - IVANILDINHO (PSDB)
SANTA MARIA - DR RANIERY (PP)
SANTANA DO MATOS - ALICE DE ASSIS (REPUBLICANOS)
SANTANA DO SERIDÓ - HUDSON (PSD)
SANTO ANTÔNIO - RAULISON RIBEIRO (MDB)
SÃO BENTO DO NORTE - DÃO (PSD)
SÃO BENTO DO TRAIRÍ - KEKA (PSD)
SÃO FERNANDO - GENILSON MAIA (PL)
SÃO FRANCISCO DO OESTE - LUSIMAR PORFIRIO (PSDBO
SÃO GONÇALO DO AMARANTE - PAULINHO (PROS)
SÃO JOÃO DO SABUGI - ANIBAL PEREIRA (MDB)
SÃO JOSÉ DE MIPIBU - ZÉ FIGUEIREDO (MDB)
SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - NENEM BORGES (MDB)
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ - JACKSON DANTAS (MDB)
SÃO MIGUEL - CÉLIO DE ELIZEU (PSDB)
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO - RENATO DE DOQUINHA (PSD)
SÃO PAULO DO POTENGI - PACELLI (MDB)
SÃO PEDRO - MIGUEL CABRAL (PSDB)
SÃO RAFAEL - RENO MARINHO (PL)
SÃO TOMÉ - BABÁ (REPUBLICANOS)
SÃO VICENTE - JANE (MDB)
SENADOR ELÓI DE SOUZA - MACIEL GOMES (PL)
SENADOR GEORGINO AVELINO - ANTONIO FREIRE (MDB)
SERRA CAIADA - JOÃOZINHO FURTADO (PSDB)
SERRA DE SÃO BENTO - WANESSA MORAIS (MDB)
SERRA DO MEL - BIBIANO (PL)
SERRA NEGRA DO NORTE - SERGINHO (PSDB)
SERRINHA - DEDA TERTO (PSB)
SERRINHA DOS PINTOS - BARBARA TEIXEIRA (PP)
SEVERIANO MELO - JACINTO CARVALHO (REPUBLICANOS)
SÍTIO NOVO - ANDREZZA BRASIL (PT)
TABOLEIRO GRANDE - TARCINHA (PSD)
TAIPU - LOUVADO (PSD)
TANGARÁ - DOUTOR AIRTON (PDT)
TENENTE ANANIAS - LARISSA (PSD)
TENENTE LAURENTINO CRUZ - INÁCIO MACÊDO (PL)
TIBAU - LIDIANE (PSDB)
TIBAU DO SUL - VALDENICIO COSTA (DEM)
TIMBAÚBA DOS BATISTAS - IVANILDINHO (PL)
TOUROS - PEDRO FILHO (PROS)
TRIUNFO POTIGUAR - DARKINHA IRMÃ DE NETO (PP)
UMARIZAL - RAIMUNDO PEZÃO (DEM)
UPANEMA - RENAN MENDONÇA (PL)
VÁRZEA - PEDRO SALES (MDB)
VENHA-VER - DR CLEITON(PL)
VERA CRUZ - MARCOS CABRAL (DEM)
VIÇOSA - RAMON (REPUBLICANOS)
VILA FLOR - THUANNE SOUZA (REPUBLICANOS)
No município de Guamaré a decisão foi anulada e está sub judice para HÉLIO DE MUNDINHO.