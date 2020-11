O Tribunal do Júri Popular desta quinta-feira (19) vai julgar a culpa de Edson Daniel Dantas da Silva, de 21 anos, pelo homicídio de Wagner Augusto da Silva Nogueira e pela tentativa de homicídio de Edvando Orlando da Silva.

O crime ocorreu no dia 4 de abril de 2019, na Rua Cristina Gomes Paulista, nas Malvinas. Na ocasião, Wagner ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O júri está previsto para ser iniciado às 9h, no Fórum Municipal Dr. Silveira Martins, em Mossoró.

Compõem do Conselho de Sentença sete jurado escolhidos por meio de sorteio. O presidente do TJP é o Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) será representado pelo promotor público Ítalo Moreira Martins, enquanto a defesa do réu ficará a cargo de Francisco Sidnei Pessoa Araujo Filho.

ENTENDA O CRIME

De acordo com os autos do inquérito policial, por volta das 19h30 do dia 4 de abril de 2019, o réu, Edson Daniel Dantas da Silva, de 21 anos, acompanhado de uma outra pessoas que não foi identificada, atiraram contra Wagner Augusto da Silva Nogueira e Edvando Orlando da Silva.

O primeiro foi baleado no peito e morreu enquanto era transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Já o segundo, Edvando Orlando, foi atingido por um disparo de raspão na região das costa

As vítimas retornavam de uma partida de futebol quando foram surpreendidas por Edson e um comparsa, que estavam em uma motocicleta. O réu pilotava o veículo no momento do crime. Na ocasião, o garupa realizou os disparos que atingiram as vítimas. Os dois fugiram em seguida.

A autoridade policial chegou ao nome de Edson devido ao fato de ele fazer uso de tornozeleira eletrônica. Ao realizar consulta no sistema que monitora apenas em liberdade monitorada, verificou-se que Edson este no local do crime na data e hora citados.

Posteriormente a motocicleta usada no crime foi encontrada e, novamente, foi verificado que Edson esteve no local.

Após ser preso, ele confessou que participou que levou à morte de Wagner e deixou Edvando baleado.

Edson será julgado nesta quinta-feira (19) por este dois crimes, embora também responda por outros crimes, dentre eles, o homicídio de Antônio Gustavo Soares, ocorrido em 9 de abril de 2029, no Alto da Conceição.

