Família de Pietro precisa arrecadar R$ 11 mil para cirurgia no Recife

Você lembra da história de Pietro? O menino de 3 anos não sabe o sabor dos alimentos, pois desde que nasceu se alimenta por meio de uma sonda. Recentemente. ele foi diagnosticado com uma doença rara, chamada Acalásia, que causa dilatação no esôfago e impede a deglutição; O plano de saúde cobre as despesas hospitalares, mas a família ainda precisa de R$ 11 mil para pagar a parte médica; Com a cirurgia, Pietro passará a se alimentar por via oral e, finalmente, poderá viver como qualquer criança saudável.