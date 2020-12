Allyson Bezerra disse que vai transformar o Pam do Bom Jardim no Centro de Especialidades e vai criar uma unidade igual no Grande Alto São Manoel e que vai adotar uma política de trabalho para zerar a fila de cirurgias eletivas

O prefeito eleitor Allyson Bezerra, do Solidariedade, disse que vai transformar o PAM do Bom Jardim no Centro de Especialidades e que vai criar uma unidade igual no Grande Alto São Manoel.



A cidade de Mossoró, apesar de ter 300 mil habitantes, enfrenta sérios problemas em suas unidades de saúde, como UBS e UPAs e não tem de hospital municipal para o tratamento eletivo.

O PAM do Bom Jardim, que deveria ser um ambiente com médicos especialistas e com exames, como raio x, ressonância, entre outros, está funcionando precariamente.

Em outro cenário, igualmente terrível a população, Allyson Bezerra destacou que existe uma grande quantidade de pessoas aguardando uma cirurgia eletiva, geralmente de correção de osso, geral ou ginecológica.

Para encarar esta situação de descaso com a saúde, que se formou ao longo das últimas duas décadas, Allyson Bezerra revelou em entrevista à Rádio Difusora de Mossoró, que vai começar com mutirão de cirurgias.

“A saúde pública será a área que inicialmente teremos uma atenção urgente, realmente, porque tem gente morrendo na fila, porque tem pessoas sem atendimento, sem leitos... ...em tantas outras situações”, disse.

Sobre o Pam do Bom Jardim, o prefeito eleito disse. “O que é o Pam? É um equipamento público de saúde voltado para especialidades. Deveria funcionar no PAM, consultas com especialistas e exames especializados”, diz Allyson, assegurando que o futuro do Pam é um Centro de Especialidades com tudo funcionando.

O prefeito também deixou claro que vai criar um Centro de Especialidades para os moradores do Grande do Alto São Manoel, onde ele observa que não existe nenhum equipamento deste porte para atender a população.

Lembra que existe a uma UPA, mas que não faz o atendimento especializada, também não é Hospital Municipal, e que funciona com muita deficiência em função função de unidade de pronto atendimento.

O Alto São Manoel vai receber um Centro de Especialidades, que vai reduzir o fluxo no Pam do Bom Jardim.