PRF orienta condutores sobre prazos para renovação de CNH vencida

As Carteiras Nacional de Habilitação vencidas em 2020 tiveram os prazos de validade estendidos, automaticamente, para 2021, até o último dia do mês correspondente; Por exemplo, se a sua CNH venceu em janeiro de 2020, você terá a partir de 1º de janeiro de 2021 para realizar a renovação, com prazo máximo até o dia 31 do mesmo mês; Veja outras datas