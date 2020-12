Até as 17h desta sexta-feira (4) a equipe de transição da prefeita Rosalba Ciarlini, não havia repassado nenhum documento a equipe de transição do prefeito eleito Allyson Bezerra.

O trabalho de transição iniciou logo após a eleição, no dia 16 de novembro. No dia 23, Allyson Bezerra apresentou os oito nomes de sua equipe e no dia 26 foram publicados no JOM.

Em seguida a prefeita Rosalba Ciarlini apresentou sua equipe, que tem na coordenação o professor Ancelmo Carvalho. Pelo lado de Allyson, quem coordena é o advogado Raul Santos.

Na segunda-feira (30) ocorreu a primeira reunião de trabalho, quando a equipe de Allyson Bezerra já esperava receber alguns documentos, mas não só receberam leis.

Segundo Raul Santos, este calhamaço de papel que foi entregue, poderia facilmente ser baixado da internet, acessando o site da Prefeitura Municipal de Mossoró-RN.





Após esta reunião, Raul Santos disse que visitou a Secretaria de Administração, Planejamento e Controladoria. Na próxima semana vai visitar as demais secretarias.

Nesta sexta-feira, Raul Santos também aguardava receber alguns documentos, para análise do que está sendo feito e já ir projetando o que poderia fazer a partir do dia 1º de janeiro.

Entretanto, Anselmo avisou que só vai entregar dia 10. Extraoficialmente, o MH foi informado que já tem secretária com quase tudo pronto para entregar e Anselmo não permitiu.

Perguntado se este retardamento na entrega da documentação não seria prejudicial a transição de governo, Raul Santos disse que sim, mas que vai agir para tudo dá certo.

Segundo Raul Santos, de uma forma ou de outra, no dia 1º de janeiro de 2021, o prefeito eleito Allyson Bezerra vai precisar das informações para estruturar sua gestão.