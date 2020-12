Diretora da Faculdade Letras da UERN aceita convite para secretária de Educação

A diretora da Faculdade de Letras e Artes (FALA), da UERN, professora Hubeônia Alencar, recebeu o convite e aceitou para ser secretária de educação da Prefeitura Municipal de Mossoró na gestão do prefeito eleito Allyson Bezerra, do Solidariedade.

A revelação em primeira mão foi dada pelo jornalista Saulo Vale, AQUI.

O Hubeônia é o primeiro nome que se torna público do secretariado de Allyson Bezerra, que está com equipe técnica, jurídica, contábil e econômica tentando receber do governo Rosalba Ciarlini os documentos para o início da gestão.

Apesar de já ter apresentado mais de 25 requerimentos, a gestão Rosalba Ciarlini não apresentou nenhum processo de gestão. O coordenador da equipe de transição do lado de Rosalba informou que só o fará no dia 10.

Esta atitude é altamente prejudicial a nova equipe que vai assumir o governo municipal a partir do dia 1o de janeiro, considerando que terão apenas 20 dias para analisar e definir o novo modelo de gestão.