Auxiliar de padeiro é morto com tiros de 12 no Odete Rosado em Mossoró-RN

Jackson Ferreira é a terceira vítima de assassinato neste sábado, dia 5 de dezembro de 2020. A primeira foi no bairro Ouro Negro. O segundo assassinato aconteceu no bairro Santo Antônio. Jackson teve a casa invadida pelos assassinos e foi morto com mais de 20 tiros

Quadra 25 do Conjunto Odete Rosado, que fica na região Leste de Mossoró. 23h30. Homens armados, alguns se deslocando em motos, invadiram casas, espalharam terror e roubaram o que encontraram de valor pela frente.

Em uma das casas morava o auxiliar de padeiro Jackson Ferreira dos Santos, de 26 anos. A quadrilha o matou com tiros de doze e outras armas de calibre menor. Foi o terceiro assassinato neste sábado, 5 de dezembro.

O primeiro foi na região do bairro Ouro Negro (Aeroporto), região Oeste da cidade de Mossoró-RN.

Veja mais

Cearense é executado a tiros na porta de casa no Ouro Negro

O segundo aconteceu no bairro Santo Antônio, na região Norte.

Veja mais

Mais um assassinato é registrado em Mossoró

A Polícia Militar foi acionada ao local e logo confirmou o fato. Poucos moradores quiseram falar com os policiais. A região é quase toda demarcada no tronco dos postes e muros das casas por facções criminosas.

A quadrilha após ter matado Jackson Ferreira, segundo relata o site O Câmera, continuou efetuando tiros em via pública, como se estivesse demarcar território com violência. Reflexo da ausência do Estado.

Com muita dificuldade, os policiais civis que foram acionados ao local conseguiram apurar que Jackson Ferreira não tem envolvimento com crimes, porém estava tendo contatos com traficantes do bairro.

O corpo de Jackson Ferreira foi removido para exames na sede do ITEP e o caso também será investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, assim como centenas de outros casos ocorridos nos últimos anos.