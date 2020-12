Dória anuncia início da vacinação contra a Covid-19 para 25 de janeiro de 2021

O governo de São Paulo anunciou um calendário de vacinação, que será realizado em duas doses, priorizando profissionais de saúde, pessoas com mais de 60 anos e grupos vulneráveis; Há vários focos no plano, que tem como base a óbvia expectativa de que a CoronaVac, a vacina chinesa que será feita localmente no Instituto Butantan, funcione e esteja aprovada pela Anvisa