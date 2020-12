Volume de vendas do varejo no Rio Grande do Norte cresce 2,3% em outubro

Com o avanço 2,3% no volume de vendas do varejo, o Rio Grande do Norte teve uma das cinco maiores crescimentos do Brasil. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, para outubro.

No comércio varejista, o estado potiguar e a Paraíba (2,3%) foram superados apenas por Bahia (3,5%), Piauí (3,1%), Mato Grosso (2,9%) e Distrito Federal (2,5%).

O crescimento médio do comércio varejista no Brasil (0,9%) foi inferior ao do Rio Grande do Norte. No total, 22 unidades da federação tiveram resultados positivos no mês.

No varejo ampliado, a alta de 2,7% no volume de vendas fez o Rio Grande do Norte figurar entre os quatro maiores crescimentos das unidades da federação.

Somente Paraíba (3,6%), Rio de Janeiro (2,9%) e São Paulo (2,8%) tiveram resultados maiores em outubro. O varejo ampliado é composto pelos segmentos do varejo acrescido da venda de “veículos, motocicletas, partes e peças” e “material de construção”.

APESAR DE CRESCIMENTO, SERVIÇOS AINDA ACUMULA PERDAS PROPORCIONAIS MAIORES QUE COMÉRCIO

O volume de serviços no Rio Grande do Norte registrou crescimento de 3,4% em outubro frente a setembro, um dos maiores entre as unidades da federação e, portanto, acima da média do Brasil (1,7%).

Mesmo registrando altas seguidas desde agosto, o setor acumula perdas proporcionais maiores que o comércio varejista potiguar.

Enquanto o varejo acumula perda de 4,1% de janeiro a outubro de 2020, os serviços têm retração de 16,5%. Os serviços também apresenta números negativos na comparação com outubro de 2019 (12,5%) e no acumulado dos últimos 12 meses (13,1%).