Equipe de transição de Governador nega atraso na entrega de documentos

Para provar que não estão enganando, como diz que acontece com seus adversários políticos que venceram as eleições, a equipe de transição do prefeito atual Antônio Freire mostraram as duas atas, respectivamente das reuniões realizadas no dia 1 e no dia 10 deste mês

A equipe de transição do atual gestor Antônio Freire divulga nota refutando informações que estão se negando a entregar informações a equipe de transição do gestor eleito Artur Vale.

Como prova do que escreve em nota, a equipe divulga as atas das duas reuniões realizadas.

Veja AQUI.

Segue

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A equipe de transição do gestor em exercício Antônio Freire vem a público refutar e esclarecer os fatos de nota publicada no dia de ontem em blogs da região, onde afirma que a referida equipe está se negando a entregar a documentação solicitada pela equipe do Prefeito eleito Artur Vale, fato considerado inverídico pela equipe, atitude de má intensão com inverdades como já é de praxe vindo da Família Vale.

A equipe afirma que já ocorreram duas reuniões onde se manteve um diálogo sadio e que as solicitações foram e serão atendidas conforme disponibilidade das informações, visto que muitas dessas só poderão ser repassadas até o prazo final determinado pelas resoluções 34/2016 e 018/2020 do TCE/RN, como por exemplo: disponibilidade financeira, restos a pagar, senhas de acesso aos sistemas que são de uso pessoal por meio de CPF, que são intransferíveis e etc.

Entre as solicitações constadas em ata e ofício 001/2020 ETM prefeito eleito, a equipe do gestor atual fez a entrega dos documentos listados nos itens de 01 a 14 do ofício 01/2020 CTG (comissão de transição de governo-Prefeito em exercício), dentre elas a própria lista de todos os servidores municipais sejam efetivos, comissionados e contratados, a qual a nota que veio a público ontem faz menção que não foi repassada.

Disponibilizamos ainda o cronograma de visitas às secretarias e demais órgãos da Prefeitura Municipal e a lista de imóveis locados pela mesma, oficio em anexo abaixo nessa mesma nota.

A equipe reafirma: lembramos que em nenhum momento houve recusa na entrega de informações, estamos contribuindo com o processo de transição da melhor forma que venha a contribuir com a administração municipal 2021/2024 e que o decorrer do andamento das reuniões a sociedade poderá averiguar conforme as atas anexadas a seguir e publicadas no diário oficial.