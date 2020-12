Allyson Bezerra confirma professor do IFRN na secretaria de Agricultura

O prefeito Allyson Bezerra, na caminhada agradecendo a eleição na Cobal, confirmou o nome da professora Hubeônia Alencar, da UERN, para a Educação, e Faviano Moreira, do IFRN, para a Secretaria de Agricultura. Na próxima semana o prefeito confirma outros nomes.

Allyson Bezerra realizou diversas reuniões durante todo o dia desta sexta-feira discutindo nomes para compor a sua equipe de governo. Disse que está dialogando com todos, buscando formar uma equipe eminentemente técnica para administrar Mossoró.

Este é o caminho encontrado pelo prefeito eleito (diplomação deve ocorrer no dia 16) Allyson Bezerra, para superar os desmandos de décadas de gestão pública em Mossoró, que deixou Mossoró sofreu com problemas sérios de saúde, educação e segurança.

O novo gestor também forma equipe pensando na mobilidade urbana, que em Mossoró é trágico; no transporte público, que não funcionam satisfatoriamente; no calçamento das ruas que solta pedras e estão esburacadas; além do abandono total da zona rural.

Hubeônia é Licenciada em Letras e Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e atualmente é diretora da Faculdade de Letras e Artes (FALA) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Central, em Mossoró.

Faviano Moreira tem graduação em Medicina Veterinária pela Escola Superior de Agricultura de Mossoró (2000), mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Ceará (2002) e doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba (2011).

Atualmente é Professor do IFRN no curso técnico em agropecuária. Possui 20 anos de experiência em projetos de consultoria, assistência técnica e trabalhos junto a produtores rurais e associações como a Associação de Caprinos e Ovinos de Mossoró.

"São nomes qualificados que vão contribuir com nossa gestão e com a cidade de Mossoró. Todo o nosso secretariado será técnico, preparado para ir às ruas e trabalhar", afirmou Allyson.