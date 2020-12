Governo do RN já investiu R$ 230 milhões no combate à pandemia da Covid-19

Desde o início da pandemia da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, o Governo do Rio Grande do Norte tem investido no combate em diversas áreas, para mitigar os efeitos da doença.

De acordo com a prestação de contas divulgada nesta segunda-feira (14), até meados de novembro, R$ 236,8 milhões já foram investidos no combate à pandemia.

Os investimentos foram para leitos, compra de material médico hospitalar e laboratorial, medicamentos e material de limpeza e outros insumos, contratação de pessoal, plantões médicos, entre outras ações.

Esse valor está dentro do Fundo Estadual de Saúde de orçamento destinado ao enfrentamento do novo Coronavírus e que envolve verbas estadual, federal e advinda de doações.

Veja abaixo os valores detalhados e locais onde foram investidos:

• R$ 39,9 milhões com contratos de locação e operacionalização de leitos de UTI.

• R$ 61 milhões com material médico hospitalar e laboratorial, medicamentos e material de limpeza e outros insumos.

• R$ 45 milhões com contratação de pessoal temporário da área da saúde.

• R$ 21 milhões com EPI.

• R$ 17,9 milhões em aquisição de equipamentos hospitalares e laboratoriais.

• R$ 12,1 milhões com transferências aos fundos municipais de saúde do RN.

• R$ 11,1 milhões com contratos de serviços de manutenção de equipamentos hospitalares e outros serviços; entre outros.