Armando Ribeiro: primeira usina hidrelétrica do RN entra em funcionamento . Localizada na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, em Itajá, a usina tem capacidade para gerar 4,7 megawatts e entrou em fase de testes na tarde desta segunda-feira (14), após ser energizada pela Cosern.

A hidrelétrica Armando Ribeiro entrou em fase de testes na tarde desta segunda-feira (14) após ser energizada pela Companhia Energética do RN (Cosern).

Com capacidade para gerar 4,7 megawatts, a usina fica localizada na barragem homônima do município Itajá, na Região de Assu, e é a primeira usina hidrelétrica instalada no estado.

O coordenador de desenvolvimento energético Hugo Fonseca e a analista de dados Emília Casanova, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RN (Sedec), estiveram presentes durante o procedimento, quando 25% da capacidade da Usina foi ativada.

Os representantes do Estado foram acompanhados pelo engenheiro Nivaldo, responsável pela operação e manutenção do novo equipamento.

O trabalho dos técnicos da Sedec foi essencial para destravar e viabilizar o processo de ligação com uma subestação da Cosern também em Itajá.

"Sem o trabalho de intermediação da equipe da Sedec, nós não estaríamos aqui hoje comemorando essa energização", comentou o engenheiro Nivaldo em nome da empresa Rodrigo Pedroso, que construiu a usina.

A construtora e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) investiram R$ 15 milhões através de uma Parceria Público-Privada (PPP).

Veja mais

Comportas da Barragem Armando Ribeiro passam a gerar energia ainda este ano