Diplomação do prefeito, vice e vereadores eleitos em Mossoró acontece hoje, 16. A diplomação será realizada às 14h, no Salão do Tribunal do Júri do no Fórum Municipal Doutor Silveira Martins. Por precaução quanto à pandemia da Covid-19, não ocorrerá solenidade pública. Também haverá restrição de convidados, controle de horário e fiscalização quanto ao uso de máscara.

FOTO: JUNIOR ALVES