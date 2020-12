Allyson, Fernandinho e 23 vereadores eleitos são diplomados em Mossoró. Diferente de anos anteriores, quando a solenidade era realizada no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, contando com a presença de amigos, familiares e correligionários dos eleitos, este ano a diplomação dos políticos eleitos aconteceu no Fórum Municipal Dr. Silveira Martins, seguindo restrições sanitárias, devido a pandemia da Covid-19; O evento começou às 14h20.

A diplomação dos eleitos para o mandato de 2021 a 2024, na prefeitura e câmara municipal de Mossoró começou por volta das 14h20 desta quarta-feira (16), comandada pelo Juiz da 34ª Zona Eleitoral, Dr. Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

Diferente de anos anteriores, quando a solenidade era realizada no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, contando com a presença de amigos, familiares e correligionários dos eleitos, este ano o evento aconteceu no Fórum Municipal Dr. Silveira Martins.

A mudança acontece devido a necessidade de restringir o público presente, em virtude da pandemia da Covid-19.

A solenidade contou apenas com a presença do prefeito eleito, Allyson Bezerra, do vice, Fernandinho, e de 22 vereadores eleitos. Todos puderam levar apenas um acompanhante.

Os 23 suplentes de vereadores serão diplomados em outra oportunidade, para evitar aglomerações. Apenas o vereador eleito Costinha (MDB) não participou da solenidade, por ter testado positivo para Covid-19.

A solenidade contou com a participação do promotor eleitoral Romero Brito, da presidente da câmara dos vereadores, Izabel Montenegro, e da vice-prefeita, Nayara Gadelha, representando a prefeita Rosalba Ciarlini, que não compareceu.

O promotor Romero Brito explicou do que se trata a diplomação. “É o momento que a Justiça Eleitoral certifica que, no decorrer de todo o processo eleitoral atendeu a todos preceitos legais, e que aquelas pessoas que vão apresentar aos órgãos legislativos, elas estão aptas a tomar posse em seus cargos”.









O Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros explicou que este é um momento muito especial na vida dos eleitos. Lembra também que, a partir de hoje, inicia-se o prazo para que partidos e coligações ingressem com ações.





A vereadora Marleide Cunha, também conversou com a reportagem do MOSSORÓ HOJE, antes da diplomação e disse que está muito feliz e com grandes expectativas em poder trabalhar para o povo de Mossoró a partir de 1ª de janeiro.

Lembrou da sua promessa de campanha e reafirmou que vai plantar 1528 novas árvores na cidade de Mossoró, número referente a quantidade de eleitores que lhe confiou um voto.









O prefeito eleito, Allyson Bezerra, afirmou que se trata de um momento muito gratificante, histórico. “Um momento onde a justiça eleitoral reconhece a legalidade da eleição, da nossa prestação de contas já realizada, de todo os ritos da eleição e estamos aqui hoje pra receber esse certificado, o diploma da justiça eleitoral e cumprir mais uma etapa pra chegar ao palácio da resistência, dia 1º, se Deus quiser”, disse.