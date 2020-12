Mossoró: Allyson define nomes para Procurador-Geral e Consultor-Geral do município. De acordo com a postagem feita pelo prefeito eleito em seu perfil do Instagram, os nomes indicados para os dois cargos são dos advogados Raul Santos e Humberto Fernandes, respectivamente. Ambos já fazem parte da equipe de transição do prefeito eleito de Mossoró.

FOTO: REPRODUÇÃO