Prefeito eleito Allyson Bezerra definiu o nome Cledinilson Morais de Oliveira na noite deste domingo, 13, seguindo a sua linha de raciocínio de convocar uma equipe eminentemente técnica; Os outros três nomes já definidos são Hubeônia Alencar, Faviano Moreira e Paulo Afonso Linhares, respectivamente professora doutora da UERN e professor doutor do IFRN, professor doutor da UERN, para ocupar as pastas de Educação, Agricultura e Previ Mossoró

O prefeito eleito Allyson Bezerra, do Solidariedade, definiu na noite deste domingo, 13, o secretário de segurança para sua gestão, que começa neste dia 1º de janeiro de 2021. Mais um nome eminentemente técnico.

O 3º Sargento Cledinilson Morais de Oliveira, com 19 anos de serviços prestados na Policia Militar, é o quarto nome confirmado do primeiro escalão da futura gestão.

O primeiro nome definido havia sido da professora Doutora Hubeônia Alencar, da UERN, para a Secretaria de Educação. Hubeônia é diretora da Faculdade de Letras da UERN.



O prefeito eleito declarou que a função de Hubeônia será fundamental para sua gestão, considerando que para ele, a educação é a base de tudo. "A Educação transformou minha vida e quero a Educação com esta função", destaca.

O segundo foi do professor e também doutor Faviano Moreira, do Instituto Federal de Educação Tecnológica, para ocupar o posto de secretário de Agricultura.

"A missão de Faviano também é muito importante. A zona rural de Mossoró está numa situação muito preocupante. Não tem se quer água para o povo beber", observa o prefeito eleito.

O terceiro nome anunciado é do advogado, professor universitário e doutor Paulo Afonso Linhares, para o comando da Previ Mossoró, área que o escolhido é profundo conhecedor.

Cledinilson Morais, nos 19 anos de Polícia Militar, já esteve em vários setores da corporação: Centro de Operações em Segurança Pública (Ciosp), Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), Serviço de Inteligência e Polícia Ambiental. Havia sido selecionado para compor a Força Nacional.

É outra pasta que vai precisar de muito conhecimento para aplicar em benefício da população. Os índices de violência são alarmantes. Neste caso, o prefeito eleito quer integração com as forças de segurança do Estado e Federal para conter o avanço da violência.

Antes da diplomação, que está previsto de ocorrer neste dia 16, na Justiça Eleitoral, Allyson Bezerra deve definir outros nomes de sua equipe de governo. Diz que está trabalhando para formar uma equipe técnica, com capacidade para superar a situação calamitosa de cada setor.