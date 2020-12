Bodó tira de Guamaré a posição de maior PIB per capita do estado. Segundo o IBGE, o PIB per capita do município de Bodó chegou a R$ 142.806,47, figurando em 32º lugar entre os municípios do país; Já o município de Guamaré passou a ter o segundo maior PIB per capita, do Rio Grande do Norte, com R$ 90.678,84; A diferença representa uma superioridade de cerca de 60% do primeiro sobre o segundo colocado.

Localizado na microrregião da Serra de Santana, com uma população de 2.250 pessoas em 2018, o PIB per capita do município de Bodó chegou a R$ 142.806,47. Esse é o maior PIB por pessoa entre os municípios norte-rio-grandenses e o 32º do Brasil.

O grupo de atividade “eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação” é o que mais contribui para a economia bodoense.

O município de Guamaré passou a ter o segundo maior PIB per capita do Rio Grande do Norte, com R$ 90.678,84.

A diferença representa uma superioridade de cerca de 60% do primeiro sobre o segundo colocado. Na comparação com todos os municípios brasileiros, Guamaré tem o 86º maior PIB per capita municipal.

No Brasil, o PIB por pessoa é de R$ 33.593,82. Para obter esse resultado, divide-se o total do PIB pelo número de habitantes do país, estado ou município.