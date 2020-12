AGN investe quase R$ 1 milhão em 19 cidades do RN em apenas quatro dias

Os recursos liberados vão beneficiar negócios nos municípios de Alexandria, Apodi, Boa Saúde, Bom Jesus, Caraúbas, Ceará-Mirim, Extremoz, José da Penha, Luiz Gomes, Marcelino Vieira, Mossoró, Passa e Fica, Patu, Parnamirim, São Antônio, São Bento do Trairi, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi e Senador Eloi de Souza.

Quatro dias de caravana e um investimento de R$ 966,4 mil distribuídos por meio de financiamentos através do Microcrédito do Empreendedor Potiguar, programa desenvolvido pelo Governo do Estado através da Agência de Fomento do RN (AGN-RN).

A iniciativa estadual atendeu esta semana 197 microempreendedores formais e informais no Rio Grande do Norte num trabalho desenvolvido com objetivo de garantir apoio financeiro aos empreendedores potiguares.

O resultado advém da série de liberações realizadas entre a segunda e a sexta-feira desta semana pela instituição de fomento à economia a partir do apoio destinado a empreendimentos de 19 cidades das regiões Metropolitana, Oeste e Alto Oeste Potiguar.

Os recursos liberados vão beneficiar negócios nos municípios de Alexandria, Apodi, Boa Saúde, Bom Jesus, Caraúbas, Ceará-Mirim, Extremoz, José da Penha, Luiz Gomes, Marcelino Vieira, Mossoró, Passa e Fica, Patu, Parnamirim, São Antônio, São Bento do Trairi, São Gonçalo do Amarante, São Paulo do Potengi e Senador Eloi de Souza.

Para a diretora-presidente da AGN-RN, Márcia Maia, o esforço concentrado pela instituição é parte da diretriz apontada pela governadora Fátima Bezerra em seu governo no apoio ao setor produtivo, em especial, aos pequenos empreendedores em nosso estado, à agricultura familiar e a diversificação e facilidade de acesso aos recursos disponibilizados via Agência de Fomento.

"Desde o primeiro dia à frente da Agência, abraçamos o caminho do estímulo ao setor produtivo conforme apontado pela governadora Fátima em seu programa de governo. Sabemos o quanto garantir o apoio necessário para que possam movimentar seus negócios, investir e enfrentar as dificuldades. Não tem sido um ano fácil, mas a resiliência dos nossos empreendedores e o empenho dos nossos colaboradores e do Governo do Estado tem possibilitado vencer muitas das dificuldades impostas", destacou Márcia.

Ainda durante a caravana, a Agência reuniu na cidade de Apodi, representantes da FCDL e das CDLs de Apodi, Baraúna, Caraúbas, São Miguel e Severiano Melo para apresentar o programa, formas de contratação, as principais linhas de crédito, as parcerias já existentes com outras organizações do estado, bem como, as medidas adotadas pela instituição durante a pandemia em apoio aos microempreendedores.

"A atuação em parceria tem possibilitado a AGN alcançar cada vez mais empreendedores e, por isso, estar de mãos dadas com instituições como FCDL, CDLs, ACIM Mossoró e prefeituras em todo o estado tem garantido uma capilaridade e, claro, facilitado o acesso dos empreendedores ao crédito em nosso RN", constata a diretora-presidente.

Microcrédito

De 1º de janeiro de 2019 até o último dia 18 de dezembro de 2020, o programa Microcrédito do Empreendedor já beneficiou quase 12 mil empreendedores e injetou um volume de recursos superior a R$ 46,7 milhões. A estimativa é de que o programa tenha impactado diretamente mais de 30 mil pessoas com geração e manutenção de emprego e renda em todas as regiões do RN.

O programa Microcrédito do Empreendedor Potiguar é uma ferramenta de estímulo a implantação de novos negócios e para promoção do crescimento sustentável dos empreendimentos e empreendedores do estado. Os financiamentos realizados através do Microcrédito são direcionados a micro e pequenos empreendedores, sejam eles formais ou informais, dos mais diversos segmentos da economia potiguar. Os prazos para pagamento variam de acordo com a atividade produtiva e a natureza física ou jurídica do contratante.





Confira os canais de atendimento:

Microcrédito formal e informal:

84 3232-6106 ou 84 99607-1360 (Whatsapp)

E-mail: micro@agnrn.com.br

Site: www.agnrn.com.br