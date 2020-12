Fátima amplia faixa salarial para pagamento da segunda parcela do 13º

Reavaliando a entrada do ICMS e as receitas, Fátima Bezerra e sua equipe de planejamento consideraram que irão efetivar o pagamento do 13º para quem recebe até R$ 4 mil, no dia 23 de dezembro de 2020, beneficiando os servidores com menores salários.

No dia 11 de dezembro foi anunciado que os servidores públicos estaduais cujo salário bruto é de até R$ 2 mil e aqueles lotados nos órgãos que têm arrecadação própria receberiam os 60% restantes do décimo terceiro no dia 23 de dezembro de 2020. Na sexta (18) , a chefe do Executivo ampliou essa faixa salarial.

Os demais servidores receberão o complemento do seu décimo terceiro no dia 05 de janeiro de 2021, conforme anunciado anteriormente.

Também continua a previsão do que ficou estabelecido: na primeira quinzena de janeiro de 2021 será retomada a negociação com o Fórum Estadual dos Servidores para definir o pagamento das duas folhas em atraso, dezembro e décimo terceiro de 2018, deixadas em aberto pela gestão anterior. A governadora garantiu que o passivo começará a ser pago a partir de janeiro de 2021.

A gestora lembrou que assumiu a administração em colapso fiscal e financeiro, com categorias de servidores com planos de cargos e salários defasados, sem reajustes e promoções desde 2010, enormes deficiências no quantitativo de servidores ativos, quatro folhas salariais em atraso, sem calendário de pagamento e com o Fundo da Previdência vazio.

Em constante diálogo e transparência com os servidores, o compromisso do Governo é continuar avançando para o equilíbrio fiscal e financeiro do Estado.