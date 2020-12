"Foi por pura maldade", diz delegado que apura o caso Eliel Lins

Eliel Lins foi friamente assassinado por Lucas Muriel de Souza Silva e Wudson Jarques Freire da Silva (foto), ambos com 19 anos, residentes no município do Alto do Rodrigues. A dupla foi presa pela Polícia Militar de Porto do Mangue minutos depois do latrocínio.

O delegado Robson Coelho, que acompanhou a equipe liderada por Denis Orosco, do ITEP, na ocorrência do município de Porto do Mangue, disse que os dois assassinos mataram o auxiliar de produção Eliel Lins Rodrigues, de 35 anos, “por pura maldade”.

Eliel Lins foi friamente assassinado por Lucas Muriel de Souza Silva e Wudson Jarques Freire da Silva, ambos com 19 anos, residentes no município do Alto do Rodrigues. A dupla foi presa pela Polícia Militar de Porto do Mangue minutos depois do latrocínio.







O delegado Robson Coelho, relatou informalmente na DP de Plantão, em Mossoró, que o bandido atirou primeiro na perna de Eliel Lins, que caiu implorando para não morrer e o bandido efetuou mais dois tiros na testa da vítima.



O bandido teria dito no local que ia atirar para matar apenas porque a vítima, já baleada na perna e caída ao solo e com a mão na cabeça, estava olhando para ele.

Foi “por pura maldade”, concluiu o delegado.

O corpo de Eliel Rodrigues foi removido para exames na sede do ITEP. Na região, revolta geral da população. Em contato com o MOSSORÓ HOJE, Denis Orosco destacou que realmente se tratava de uma execução pela forma aproximada que o assassino atirou.

Afirmou com certeza que a vítima já estava dominada quando restou baleado pelo assaltante pelo menos duas vezes na cabeça. A fala do perito quando cruzado com o depoimento da testemunha ocular ao delegado, confirma que o assassinato foi por pura maldade.

A prisão dos assassinos

Os policiais militares de Porto do Mangue (Cb Rogério, Cb Jaziel e o Sd Vidal) relatam, em detalhes, como prenderam os assassinos minutos depois do assalto seguido com a morte do auxiliar de produção Eliel Lins Rodrigues, na RN 401, trecho entre a cidade de Porto do Mangue e Ponta do Mel.