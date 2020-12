Governo de SP deve divulgar dados sobre a CoronaVac em 7 de janeiro de 2021

Após dois adiamentos, o governo de São Paulo deverá divulgar os dados da eficácia da CoronaVac até 7 de janeiro de 2021, de acordo com informações obtidas pelo G1 com a gestão estadual e com o Instituto Butantan.

Os resultados dos testes da vacina contra o coronavírus, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, deveriam ter sido divulgados na última quarta-feira (23), mas foram adiados novamente. Antes, a previsão era de que eles fossem conhecidos em 15 de dezembro.

Segundo o governo, o motivo do adiamento foi que o percentual de eficácia da vacina foi diferente nos países em que ocorreram os testes.

Na quinta-feira (24), a Turquia informou publicamente ter chegado ao percentual de 91,25% de eficácia da CoronaVac em testes preliminares feitos com 1,3 mil voluntários.

Já no Brasil, segundo o secretário de saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, os testes realizados não atingiram esse índice.

Por questões de sigilos contratuais, o governo paulista não pode antecipar quais foram os índices obtidos no Brasil, mas, segundo Jean, a vacina não atingiu 90% de eficácia nos testes que foram feitos.

"Não atingiu 90% (nos testes no Brasil), mas está em níveis que nos permitem fazer uma redução de impacto de doença na nossa população", afirmou Jean, citando que o percentual é superior ao mínimo de 50% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O secretário justificou a expectativa citando que vacinas formuladas com fragmentos de vírus, os chamados vírus inativados, como é o caso da CoronaVac, acabam produzindo um percentual de defesa inferior ao daquelas que usam, por exemplo, a técnica chamada de vírus atenuado.

"O que nós não imaginávamos é que a empresa (Sinovac) queria, e objetivava, uma unicidade, um resultado muito próximo em todos os países, e não somente em um ou outro país", disse o secretário, justificando o adiamento da divulgação dos dados.

Ainda, segundo o secretário, é normal haver alguma diferença entre testes. "A gente não vai ter a mesma resposta para diferentes populações, porque são populações muito peculiares do ponto de vista genético, racial", disse Jean.

Apesar do adiamento na divulgação dos dados, Jean reafirmou que o governo paulista mantém a previsão de início da vacinação em 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

ENVIO DE INFORMAÇÕES À ANVISA

Na quarta (23), o governo paulista confirmou que a CoronaVac é eficaz contra a doença, mas não apresentou os índices. Nessa data, também estava previsto o envio dos dados de eficácia à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, o envio dos resultados à Anvisa só poderá ocorrer após a Sinovac analisar os dados dos testes da vacina realizados com 13 mil voluntários no Brasil.

Ainda, segundo ele, os números foram enviados pelo Instituto no dia 23 de dezembro e a expectativa é a de que o processo de análise leve até duas semanas.

“Solicitado o prazo de 15 dias, isso é contratual, nós vamos respeitar essa data, mas acreditamos piamente que esta data será adiantada”, disse Dimas na quarta (23) durante coletiva de imprensa sobre a vacina.

O objetivo é que os dados sejam comparados aos resultados de pesquisas realizadas em outros países, evitando que a vacina tenha diferentes índices de eficácia anunciados. Na sequência, os resultados finais serão encaminhados à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e à National Medical Products Administration, da China.

Essa é a última etapa para que o governo obtenha o certificado da Anvisa para o processo de registro da vacina no Brasil ou para um eventual pedido de autorização para uso emergencial.

Por meio de nota, o Butantan reafirmou nesta sexta que "a avaliação deverá ser concluída em até 15 dias". Por telefone, a comunicação do Instituto confirmou também que a expectativa é que isso ocorra até 7 de janeiro.