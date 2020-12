Justiça dá prazo de 72 horas para Rosalba entregar documentos a Allyson

A equipe do prefeito eleito Allyson solicitou à equipe de Rosalba Ciarlini (foto) diversos documentos à Prefeitura de Mossoró como a relação de cargos comissionados; relação das obras paralisadas ou inacabadas do município; relação dos contratos que estão em andamento; além de outros documentos fundamentais para o planejamento para o início de gestão.

O juiz plantonista de Direito da Comarca de Mossoró Cláudio Mendes Júnior determinou que a Prefeitura de Mossoró, em nome da prefeita Rosalba Ciarlini, entregue no prazo de 72 horas os documentos solicitados pela equipe de transição de governo do prefeito eleito e diplomado de Mossoró Allyson Bezerra.

A decisão é desta sexta-feira (25).

O prefeito Allyson apresentou formalmente sua equipe de transição de governo ainda no final de novembro no intuito de dar agilidade ao processo de transição. No entanto, tem encontrado dificuldades impostas pela Prefeitura de Mossoró, como a não entrega de documentação solicitada.