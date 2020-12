Mourão está com Covid-19; Veja outras autoridades que já contraíram a doença. A informação foi confirmada por meio de nota, divulgada pela assessoria de imprensa do vice-presidente, na noite deste domingo (27); Hamilton Mourão, 67 anos, ficará isolado Palácio do Jaburu, residência oficial destinada ao vice-presidente; Seu estado de saúde e quais sintomas apresentou, não foram divulgados.

FOTO: ISÁC NÓBREGA/PR