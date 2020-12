Duas mulheres vão administrar 53% do orçamento de Mossoró-RN

O prefeito Allyson Bezerra escolheu a professora Doutora Hubeônia Alencar para Secretária de Educação e a enfermeira Dra. Morgana Dantas, para a Secretaria de Saúde; As duas terão em suas mãos R$ 365 milhões do orçamento municipal

Duas mulheres comandarão a partir de 2021, os dois maiores orçamentos da Prefeitura de Mossoró, Educação e Saúde, na gestão do prefeito eleito e diplomado Allyson Bezerra.

São elas: a professora Doutora Hubeônia Alencar, anunciada como Secretária de Educação e a enfermeira Dra. Morgana Dantas, indicada por Allyson para a Secretaria de Saúde.



Em entrevista recente a jornalista Thaisa Galvão, Allyson ressaltou que as duas secretárias juntas responderão por mais de R$ 365 milhões do orçamento do município. Ou seja, 53% de todo o orçamento está nas mãos de duas mulheres.

Confira os 18 nomes do primeiro escalão do Governo Allyson Bezerra:

Auditor fiscal Edmilson Freire Júnior – Finanças-

Consultor contábil Ivo Franklin de Moura Bezerra – Fazenda-

Enfermeira Morgana Dantas – Saúde-

Professor-doutor Almir Mariano – Desenvolvimento Social-

Economista Franklin Filgueira – Desenvolvimento Econômico-

Professor Etevaldo Almeida – Cultura-

Advogado Raul Santos – Procuradoria-Geral-

Advogado Humberto Fernandes –Consultoria-Geral-

Advogado Paulo Linhares – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (Previ-Mossoró)-

Jornalista Regy Carte – Comunicação Social-

Desportista Júnior Xavier – Esporte-

Professora Hubeônia Alencar – Educação-

Engenheiro Brenno Queiroga – Infraestrutura-

Sargento PM Cledinilson Morais – Segurança-

Veterinário Faviano Moreira – Agricultura.

Contabilista Claudemberg Emídio - controlador geral

Kadson Eduardo - chefe de Gabinete Civil

Frank Felisardo - secretário de Planejamento.