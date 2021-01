Governo do RN garante abastecimento emergencial em Luís Gomes

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte(CAERN), assegura, a partir desta quinta-feira (31), o abastecimento emergencial à população da cidade de Luís Gomes, localizada no Alto Oeste potiguar.

A ação integrada da Caern, Defesa Civil do Estado e Prefeitura se faz necessária pela suspensão do fornecimento devido ao baixo nível de água do açude Dona Lulu Pinto.

O abastecimento, através da rede da cidade, foi paralisado nesta quarta-feira (30). O Governo do Estado acionou os órgãos de gestão e ações para atuar em conjunto às equipes do município e assegurar a oferta de água.

A Prefeitura Municipal busca um local para reinstalar um chafariz, onde será feita a captação da água pela população, considerando que essa estrutura já não estava mais disponível.

Nesta quinta-feira, a Caern atua com um carro pipa com capacidade para 8 mil litros, que fará viagens necessárias ao atendimento da demanda. A Companhia fará o fornecimento de água, mas a distribuição será com a prefeitura, nos locais determinados pela gestão municipal.

O Governo do Estado busca, através da Caern e secretarias, outras alternativas para ampliar o atendimento à população.