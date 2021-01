TIBAU/RN: Lidiane fala em união e Naldinho diz que é "um até breve"

A posse da prefeita Lidiane Marques (PSDB), de Tibau/RN, aconteceu a meia noite desta quinta-feira, 31, na virada do ano.

Além da prefeita Lidiane, assumiu também o cargo de vice-prefeito, Luiz da Luz e os nove vereadores, que foram os primeiros a tomarem posse.

Uma vez empossados, os vereadores elegeram a Mesa Diretora da Casa e em seguida seguiram o protocolo de posse da nova gestora.

Na oportunidade, o prefeito Naldinho que por oito anos administrou o município de Tibau fez discurso de agradecimento.

Já a prefeita empossada fez seu discurso de posse. Leia na íntegra.





Início minhas palavras com agradecimentos e reconhecimentos de gratidão a todos aqueles que contribuíram para minha eleição ao cargo de Prefeita de Tibau.

A Deus, pelas oportunidades e realizações que vem me ofertando;

Ao povo de Tibau pela confiança demonstrada nas urnas e que permitiram a minha eleição para a Prefeitura da cidade, condição necessária para que pudesse estar aqui hoje;

Ao prefeito Naldinho, nosso líder maior, pelo decisivo apoio que permitiu minha eleição e de sete vereadores;

Gostaria de agradecer a Justiça Eleitoral pela sempre confiável, laboriosa e moderna guarda e gestão da soberania popular;

Agradecer aos que aqui estão presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais e aos que nos ouvem através da FM Litoral, em especial às famílias dos vereadores diplomados. Atrás da frieza do número de votos conquistados, só vocês sabem o quanto há de renúncias e ausências sentidas por pais, mães, esposas, filhos, filhas e netos.

Quero agradecer meu vice, meu amigo Luiz da Luz, parceiro fundamental nesse projeto. E toda nossa equipe. Por mais que exista a necessidade urgente de reformar a maneira de se fazer política neste país, de uma coisa não há dúvida, somos uma Democracia.

Os votos recebidos nos dão a responsabilidade de trabalhar muito, dando continuidade ao grande trabalho realizado por Naldinho durante oito anos, e fazendo com que a nossa cidade continue brilhando, não apenas aqui, mas também no nosso Estado.

Carrego sempre comigo o tempo de união. E assim será. Serei a prefeita não apenas dos que votaram em mim e em seu Luiz, serei a prefeita de todos de Tibau.

Sei da responsabilidade e dos desafios que irei enfrentar. Saibam que esse governo não vai ter medo do contato com o povo e da poeira das ruas. Aprendi com Naldinho e com ele convivi esses últimos oito anos, como secretária e como vice-prefeita.

Continuaremos com um governo nos bairros, próximo, transparente, acessível, franco, verdadeiro e humano, construindo políticas públicas que tornem claros os critérios, metas e avaliações.

Nos cabe, tanto a mim quanto aos senhores vereadores, dar respostas à população, apresentar resultados concretos. Porque em cada canto dessa cidade encantadora cidade está a minha, a sua, a história de todos nós, assim como fez história o nosso prefeito Naldinho, cabe-nos fazer a nossa, porque aqui sonhamos, vivemos, nos apaixonamos, sofremos, choramos, temos filhos, convivemos.

Prometo lutar para a realização do sonho do povo de Tibau que quer uma cidade ainda mais justa, mais saudável e com mais oportunidades.

Sem dúvidas, também irei lutar para que todos os tibauenses, que dependem do Poder Público para a Escola de seus filhos e a Saúde de sua família, possam ficar seguros de receber uma Educação e uma medicina pública melhores a cada dia.

Tomo posse para ser prefeita de todos, com a consciência de que o muito que já foi realizado nesses últimos oito anos por Naldinho é a garantia de que dispomos das ferramentas para realizar muito mais.

Minhas amigas e meus amigos, assumo a Prefeitura de Tibau com o compromisso de dar sequência ao trabalho desses últimos oito anos dessa grandiosa e exemplar administração de Naldinho e que será completada por mim.

Somos conscientes de que precisamos também estar preparada para enfrentar as dificuldades sem comprometer a nossa missão de investir na melhoria da qualidade de vida do nosso povo.

Administraremos com o olhar atento para os compromissos que assumimos, para os grandes desafios que vamos vencer. Essa é a proposta que temos a apresentar para que Tibau continue brilhando.

A responsabilidade é minha, mas convido cada mulher e cada homem que ama essa cidade, como eu amo, a trabalhar junto com nossa administração. Com a participação de todos vamos fazer de Tibau um lugar ainda melhor para vivermos.

Pautada na participação popular, vamos trabalhar, vamos vencer, com a bênção de Deus e o apoio, trabalho e participação de todos os tibauenses.

Conto com vocês para esse trabalho.

Muito obrigada









“Aqui não é um Adeus, mas um até breve”, diz Naldinho em discurso de posse de Lidiane





Participando da posse da prefeita Lidiane Marques (PSDB), o ex-prefeito Josinaldo Marcos de Souza “Naldinho”, (PSDB) foi convidando a usar da palavra.

Ele aproveitou o momento para fazer agradecimentos a população de Tibau por ter lhe confiado dois mandatos.

Enalteceu o trabalho dos funcionários efetivos, dos comissionados, dos contratados pelo apoio recebido “pela garra e determinação de cada um para que pudéssemos realizar uma grande administração”, disse.

Naldinho também enalteceu a relação que teve com o Poder Legislativo durante os oito anos.

Abaixo, leia a íntegra de seu discurso.

Boa noite a todos e a todas

Em nome de minha esposa Viviane quero saudar a todas as mulheres aqui presente

Em nome de minha mãe Marinete quero saudar todas as mulheres de Tibau

Em nome de prefeita Lidiane quero saudar a juventude do meu município

Em nome do vice-prefeito Luiz da Luz quero saudar os homens de Tibau

Em nome do presidente desta Casa quero saudar todos vereadores

Meus senhores e linhas senhoras, aqui chego na condição de ex-prefeito, gratificado por sinal. Feliz por saber que contribui para o desenvolvimento de Tibau. E mais feliz ainda por ter dado dignidade ao povo desta querida cidade quando passamos a pagar salário em dia é dentro do mês trabalhado.

Sei que realizamos diversas obras, mas tenho comigo que a maior delas foi pagar o salário dos servidores em dia e durante os 8 anos.

Pode parecer que fiz minha obrigação como gestor. E foi sim, mas quantos e prefeitos estão saindo e sequer conseguiram pagar o salário de dezembro? Aqui não, saímos com tudo em diz. Graças ao nosso bom Deus.

Eu acreditei que era possível mudar essa cidade. Vocês confiaram e eu retribui. Sou grato a cada um cidadão, inclusive aqueles que sempre reclamaram da nossa administração, que mesmo assim contribuíram para que a gente pudesse melhorar.

Meu agradecimento vai para cada um dos servidores, que estão tocando essa cidade.

Queria agradecer ao parlamento, foi fundamental nesses oito anos, para tudo que pudemos fazer o m muita parceria.

Agradecer a minha vice-prefeita e hoje prefeita Lidiane. Tenho certeza que ele fará o melhor por essa cidade e que vai cuidar das pessoas, todas, e principalmente as que mais precisam, sabendo fazer o máximo pelo nosso povo.

Desejo boa sorte a prefeita e aos vereadores, e contem comigo.

Aqui deixo o meu mais sincero desejo de um 2021 de muita saúde e prosperidade para todos nós.

Aqui não é um Adeus, mas um até breve.

Muito obrigado!!!