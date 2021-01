Governo e Prefeitura negociam a continuidade do arrendamento do Hospital São Luiz, em Mossoró

Ao que tudo indica, o Hospital São Luiz vai continuar com a gestão da APAMIM, que já administra a unidade de campanha desde o início da pandemia, em 2020. Atualmente, o Hospital São Luiz está com 40 leitos de UTI instalados e outros 30 leitos de enfermaria. Destes, são 28 ocupados de UTI e 23 de enfermaria. Nesta sexta-feira, 8, deve haver outra reunião entre o MPRN, Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró e a APAMIM novamente para tratar do assunto. A proposta é manter o Hospital aberto para covid-19 por mais 6 meses.