Petrobras assina venda de participação em 3 parques eólicos no RN. Os parques Mangue Seco 1, 3 e 4 foram vendidos ao grupo Vinci Partners, por um total de R$ 132,4 milhões; Segundo a estatal, a operação tem como foco “a redução do seu endividamento ao mesmo tempo em que concentra seus recursos em ativos com maior potencial de geração de valor, como os campos de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas”.

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (7), a venda de suas participações em três parques eólicos localizados no Rio Grande do Norte.

Os parques Mangue Seco 1, 3 e 4 foram vendidos a V2I Transmissão de Energia Elétrica S.A., tendo como gestora a Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda.

O valor da venda do parque Mangue Seco 1, do qual a Petrobras detinha 49% de participação, é de R$ 42,5 milhões, a ser pago em uma única parcela no fechamento da transação, sujeito aos ajustes previstos no contrato.

Já a venda dos parques Mangue Seco 3 e Mangue Seco 4 acontece em parceria com a Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda (Wobben), cuja participação é de 51%, enquanto a da Petrobrás é de 49%.

O valor total da venda referente à participação de 49% da Petrobras é de R$ 89,9 milhões pelas duas Eólicas, a serem pagos em duas parcelas, tendo sido pagos R$ 22,5 milhões nesta quinta-feira, e R$ 67,4 milhões no fechamento da transação, sujeito aos ajustes previstos no contrato.

Segundo nota divulgada pela estatal, a operação visa reduzir o endividamento da empresa, bem como focar seus recursos na exploração offshore, em campos de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas.

“Em paralelo, a Petrobras segue comprometida com a transição para uma economia de baixo carbono, investindo em novas tecnologias para descarbonização da produção e no desenvolvimento de combustíveis mais eficientes e sustentáveis. A companhia também mantém investimentos em renováveis, por meio de pesquisas, visando adquirir as competências necessárias para, eventualmente, operar fontes renováveis em maior escala no futuro”, diz a nota assinada pelo diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras, Roberto Furian Ardenghy.

O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo Banco do Nordeste do Brasil, financiador do desenvolvimento do parque eólico, e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A Petrobrás ainda afirmou que o processo de desinvestimento da Eólica Mangue Seco 2 continua em andamento, na fase vinculante para venda de 51%, totalidade da participação acionária.

As três eólicas que foram vendidas fazendo parte de um complexo de quatro parques eólicos, localizado em Guamaré, no RN, com capacidade instalada total de 104 MW.

A venda é mais uma parte da política de desinvestimento da estatal no Estado. Em agosto, a Petrobras colocou à venda o restante de suas instalações no RN, no Canto do Amaro, no mar, no Alto do Rodrigues, os três parques eólicos e todo o Polo de Guamaré.

Veja mais:

Petrobras coloca à venda restante de sua estrutura no Rio Grande do Norte