Batida frontal na RN 117 que matou o casal de Governador Dix Sept Rosado

Acidente aconteceu na manhã deste domingo, dia 10; Morreram no local Maria Damiana Sena de Oliveira, de 45 anos, e o marido Rivonildo Alves de Oliveira, de 47 anos. O motorista do Corsa Classic foi levado para receber cuidados médicos no hospital do município; O que teria ocasionado o acidente será investigado pela Policia Civil

O casal Maria Damiana Sena de Oliveira, de 45 anos, e Rivonildo Alves de Oliveira, de 47 anos, morreram em acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo, 10, na RN 117, trecho entre as cidades de Mossoró e Governador Dix Sept Rosado-RN.

O casal se deslocava numa motocicleta vermelha quando bateu de frente num Corsa Classic, nas imediações do Bar do Alto, em território do município de Governador Dix Sept Rosado. O casal morava perto do local que sofreram o acidente.

A primeira hipótese é que o casal na motocicleta teria invadido a via no sentido contrário e batido de frente no veículo. Também foi cogitado no local que o piloto da moto teria perdido o controle devido a um defeito mecânico na motocicleta.

O motorista do Corsa foi levado com ferimentos leves para o Hospital de Governador Dix Sept Rosado. Os corpos do casal foram removidos para exames na sede do ITEP, em Mossoró. O caso deve ser investigado em inquérito policial conduzido pela Policia Civil.