ForodeMoscow 258 │ Como será o pagamento dos salários atrasados no Estado?

COMO SERÁ O PAGAMENTO DO SALÁRIOS ATRASADOS NO RN?

O programa Foro de Moscow traz a reunião com a governadora Fátima Bezerra e os servidores para discutir os salários em atraso no Estado. Como ficará definido? E quando será atualizado?

1 - Governo do RN se reúne hoje com sindicatos para discutir pagamento de salários atrasados

2- Governadora Fátima Bezerra discute manutenção de serviços do Banco do Brasil no RN

3- Candidato de Bolsonaro, Arthur Lira, à presidência da Câmara cumpre agenda no RN

4- Prefeitura de Mossoró arrecadou R$ 200 milhões a mais que o previsto em 2020

5- Milícia no Divã, a charge do Brito

6- Entrevista com Assis Neto, do Sindicato dos Bancários de Mossoró, para falar sobre o fechamento das agências do Banco do Brasil

7- A iluminação do complexo viário de Mossoró

8- Prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela morre com complicações da covid-19

