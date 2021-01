Brasil envia avião à Índia para buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford

A missão sai amanhã (14) em um avião que parte da cidade do Recife e fará uma viagem de 15 horas de duração até a cidade indiana de Mumbai. A aeronave deve retornar ao Brasil no sábado (16). A chegada será no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A carga está estimada em 15 toneladas. A distribuição da vacina, contudo, só poderá ocorrer após a Anvisa dar a autorização em caráter emergencial.