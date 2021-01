Inscrições para o primeiro semestre do Prouni 2021 terminam hoje, 15

Hoje é o último dia para se inscrever no processo seletivo do Prouni para o 1º semestre de 2021. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 desta sexta-feira (15), exclusivamente pela internet, na página do Prouni. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima terça-feira (19).

Há bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino, localizadas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

Só para cursos na modalidade de educação a distância, a oferta é de 52.839 bolsas. No total, mais de 162 mil bolsas estão sendo ofertadas nesta edição do Prouni.

Ao realizar a inscrição, o candidato deve escolher, por ordem de preferência, duas opções de curso, de acordo com a disponibilidade das bolsas ofertadas.

Desde o início das inscrições, na terça-feira (12), até o horário limite para o encerramento delas, nesta sexta, o candidato pode alterar, quantas vezes desejar, as duas opções de curso, turno e instituição de ensino antes selecionadas por ele.

O candidato deve ficar atento quanto às alterações efetuadas ou que desejar efetuar neste último dia de inscrição, já que, para efeito do resultado da seleção, será considerado válido o último registro no sistema com a confirmação da sua inscrição e escolhas para a primeira e segunda opções de cursos.

MAIS CHANCES

Além da primeira chamada, o Prouni divulga, em 1º de fevereiro, o resultado da segunda chamada. O candidato não aprovado em nenhuma das duas chamadas do Prouni pode tentar disputar ainda uma bolsa por meio da lista de espera.

Para participar da lista de espera, o candidato deve acessar a página de inscrição do Prouni, nos dias 18 e 19 de janeiro, e manifestar o interesse em participar dessa última etapa do programa. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 22 de fevereiro.

CRITÉRIOS

O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior, destinado a quem não tem diploma de graduação, que oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem a totalidade da mensalidade do curso, e parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, em instituições privadas de ensino.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

O candidato também precisa ter realizado a edição mais recente do Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação.

Como o calendário acadêmico de 2021 das instituições privadas de ensino superior devem começar já em fevereiro, o MEC está viabilizando o atual processo seletivo, que exigirá dos candidatos as notas do Enem realizado mais recente, que é a edição de 2019.

A seleção do Prouni para o 2º semestre de 2021 contemplará os estudantes que, tendo perfil para disputar uma bolsa do programa, poderão utilizar a nota do Enem de 2020.

Para participar do Prouni é preciso, ainda, atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede privada, desde que na condição de bolsista integral da respectiva instituição.

Essa condição é válida tanto para quem cursou todo o ensino médio em escola privada, como para quem teve apenas uma parte dos estudos realizados em escola privada, sendo a outra parte em escola pública.

As demais condições são: ser pessoa com deficiência; ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrar o quadro de pessoal permanente de instituição pública. Para quem comprova ser professor da rede pública não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.