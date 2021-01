covid19: O caos na saúde pública em Manaus que assusta o Brasil

Pais mobilizado para ajudar o Amazonas com oxigênio e vários outros tiros de insumos. Governador Wilson Lima (foto) fala o que está fazendo para salvar as pessoas. Relatos aos prantos de servidores da saúde daquele estado apontam para um cenário de horror, com dezenas de mortes de pacientes por asfixia; Governadores dos demais estados oferecem ajuda e se preparam para evitar quadro caótico em seus estados

“Não é só falta de oxigênio que está ocasionando as mortes em Manaus. Falta tudo, no sistema de saúde de Manaus”, revela técnica de enfermagem que atua em um dos principais hospitais do Amazonas em entrevista ao vivo pela Band News no Meio do Dia.

O medo das autoridades médicas no País é que o problema em Manaus se espalhe rapidamente pelo restante do Brasil, assim como ocorreu no início da pandemia, em 2020. No Estado do Ceará, o governador Camilo Santana mostrou que está preparado.

Veja AQUI.





No Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra manteve a estrutura instalada na Grande Natal e também no interior do Rio Grande do Norte para os pacientes covid19. Assegura que o RN está preparado para enfrentar uma segunda onda.

Em Mossoró, o Hospital São Luiz, está com 29 pacientes na UTI de 40 leitos e 19 pacientes na enfermaria de 30 leitos. Os 9 leitos do Hospital Tarcísio Maia estão lotados. Existem leitos ocupados com pacientes covid19 também no Hospital Wilson Rosado.





A principal expectativa dos governadores é com a chegada da vacina, que o Governo Federal retardou a compra em relação aos demais mais países.

O CAOS Amazonas

Os profissionais de saúde, aos prantos, narram que faltam capotes, álcool em gel, material básico para o manuseio de pacientes com covid19. Eles falam que os pacientes, em sua maioria, são idosos, que chegam aos hospitais da capital amazonense com falta de ar.

No Estado do Amazonas, o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus receberam orientação dos pesquisadores da Fiocruz para fechar tudo. Segundo Jesem Orellana destacou o problema já vinha se avolumando há dias, com pacientes morrendo até em casa.

Jesem Orellana destaca que, quando tudo começou, ainda em 2020, chegaram a fazer alertas via imprensa e oficialmente ao prefeito de Manaus, Artur Virgílio, para que fosse decretado lockdown, mas que logo em seguida o presidente Jair Bolsonaro criticou esta possibilidade.

O médico Jesem Orellana falou em entrevista aos repórteres Débora Alfano e Felipe Bueno, da Band News, que é essencial que os estados enviem socorro de insumos, médicos, álcool e principalmente oxigênio para socorrer a população do Amazonas.

Em contato com colegas no Amazonas, informaram que o colapso na saúde é generalizado. Eles dizem que no interior não existe hospital com UTI covid19 e os pacientes estão sendo levados todos para a capital Manaus, o que torna a situação ainda mais grave.

Ainda do Amazonas, os principais jornais informam dezenas de mortes, em sua grande maioria, por falta de oxigênio nas unidades hospitalares, que estão superlotadas.

O governador Wilson Lima alega que a fornecedora só consegue entregar no máximo 30 mil metros cúbicos de oxigênio e que o consumo atual está em 75 mil metros cúbicos.

Ajuda

Vários artistas estão se mobilizando para enviar oxigênio para o Amazonas e os governadores do Estado do Nordeste, se colocaram à disposição do governo Wilson Lima para receber pacientes com covid19 em suas unidades hospitalares, em especial universitários.