“Estamos prontos”, diz Fátima Bezerra sobre o início da vacina contra a covid19 no RN

“Estamos prontos”. A frase é da governadora Fátima Bezerra e soma com o esforço da Secretaria Estadual de Saúde Pública ao longo dos últimos meses para a criação de estratégias voltadas para o recebimento e distribuição dos imunobiológicos contra a Covid-19.

Na manhã deste sábado (16), o secretário de Saúde Cipriano Maia, a secretária adjunta Maura Vanessa Sobreira, a subsecretária de planejamento e gestão Lyane Ramalho, a coordenadora de Vigilância em Saúde Kelly Maia, Alessandra Lucchesi, subcoordenadora da Vigilância Epidemiológica, direção da Unicat, além de equipe do Corpo de Bombeiros, forças de segurança como a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal e equipe de apoio e logística da Sesap, finalizaram o alinhamento para a chegada e distribuição das vacinas em todo o estado.





Na ocasião houve uma simulação da operação e toda a logística está devidamente pronta com seringas separadas para a distribuição nas regionais de saúde.

Atualmente, o Rio Grande do Norte possui em estoque 900 mil seringas em estoque e mais dois milhões adquiridas e destinadas especificamente à vacinação contra Covid-19. Sendo que as que o Estado possui estoque serão usadas na primeira fase da vacinação e o restante nas outras fases.

Além disso o estado conta com um ultrafreezer, sete câmaras frias de mil litros, 18 câmaras frias de mil litros (três para cada regional); no Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais são duas câmaras frias de mil litros, uma câmara fria de 340 a 400 litros, além de 28 Câmaras frias de 340 a 400 litros distribuídas em quatro municípios (quatro em São Gonçalo do Amarante, quatro em Parnamirim, oito em Mossoró e 12 em Natal); possui ainda oito câmaras frias de mil litros: duas para cada município descrito anteriormente. Em parceria com a UFRN, são sete ultrafreezer para armazenamento das vacinas.

Esta semana, o governo firmou uma parceria com a Cosern Neonergia com a aquisição de 95 refrigeradores científicos a serem distribuídos entre municípios potiguares para armazenamento das vacinas. Além disso, doou dois refrigeradores à Sesap com capacidade de 280 litros e 420 litros respectivamente, suficientes para armazenar cerca de 18 mil doses de 0,5 ml. A contribuição faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Eficiência Energética (Aneel).

Capacitação dos vacinadores





A Secretaria de Estado da Saúde Pública, em parceria com as Universidades Estadual e Federal do Rio Grande do Norte, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN) e com o apoio logístico do Município de São Gonçalo do Amarante, produziu uma capacitação inédita aos vacinadores que atuarão nas 711 salas de vacinação espalhadas pelo Estado.

O objetivo é atualizar esses profissionais de saúde sobre as rotinas, organização, materiais a serem utilizados e, especialmente, a forma correta de aplicação do imunizante. O conteúdo, construído de forma inédita no Brasil, está disponível através do AvaSUS, plataforma que oferece cursos online na área da saúde.

Sistema RN Mais Vacina

O Governo do RN, em parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), desenvolveu o sistema RN Mais Vacina que irá monitorar o processo de vacinação contra a Covid-19. O sistema vai registrar a chegada da vacina enviada pelo Governo Federal, a transferência aos 167 municípios e a aplicação que será feita pelas secretarias municipais de saúde. Foram distribuídos mil tabletes para as salas de vacina em todo estado.

Para que os profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde, a Sesap também preparou materiais online que utilizados em reuniões agendadas para os Coordenadores da Vigilância Epidemiológica, Coordenadores da Imunização e Secretários Municipais de Saúde. Também serão disponibilizados vídeos tutoriais visando auxiliar o profissional no dia a dia, caso surja alguma dúvida sobre a utilização do sistema.





Dados parciais – 16 de janeiro de 2021.

Casos:

Confirmados: 129.549

Suspeitos : 69.983

Descartados: 293.829

Óbitos:

Confirmados: 3173, sendo 6 óbitos confirmados nas últimas 24h, residentes de: Natal (2), Passagem, Ipanguaçu, Serra do Mel, Mossoró

Suspeitos: 527

Descartados: 732

Acesso aos Boletins: