Governo destina 1.800 PMs para garantir provas do ENEM para 129 mil estudantes no RN

No Rio Grande do Norte, o Governo do Estado destinou 1.800 policiais para garantir a aplicação do exame em 358 unidades de educação localizadas na Grande Natal e no interior

Milhões de estudantes de todo o país fazem hoje (17) a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Os portões serão abertos às 11h30. No Rio Grande do Norte 129,101 estudantes estão inscritos para fazer as provas. No Brasil, são 5,6 milhões estão inscritos buscando, através deste exame, ingresso num curso superior.

Os estudantes podem entrar no local de prova até as 13h, no horário de Brasília. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a recomendação é que seja mantido o distanciamento entre as pessoas, mesmo fora dos locais de aplicação.

O estudante deve levar sua garrafa com água e usar máscara.

Quem for diagnosticado com covid-19, ou apresentar sintomas dessa ou de outras doenças infectocontagiosas até o momento do exame, não deverá comparecer ao local de prova e sim entrar em contato com o Inep pelo telefone 0800-616161.

Esses estudantes terão direito a fazer a prova na data de reaplicação do Enem, nos dias 23 e 24 de fevereiro.

As provas começam a ser aplicadas às 13h30. Neste domingo, os participantes fazem as provas objetivas de linguagens e ciências humanas, com 45 questões cada, e a prova de redação. Os estudantes terão cinco horas e 30 minutos para resolver as questões. A prova termina às 19h.





Segurança do exame no RN

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), está realizando a Operação Enem, que ocorre em duas etapas: a primeira neste domingo (17) e a segunda no domingo próximo, dia 24 de janeiro.

Ao todo, estão sendo empregados 1.800 policiais militares para garantir a segurança na aplicação das provas. Que estão sendo aplicadas em 40 municípios da região Metropolitana e do interior do estado do Rio Grande do Norte.

Em escala extraordinária, os policiais militares estarão presentes nos 358 locais de prova, não havendo qualquer prejuízo para o policiamento normal.

Para o comandante da Operação Enem 2021, coronel PM Castelo Branco, o emprego dos policiais militares irá garantir a ordem e a segurança de estudantes e funcionários, como também, no apoio ao deslocamento dos malotes com as provas, possibilitando desta forma, a obtenção da qualidade necessária para o êxito na realização das provas.

“O Gabinete de Gestão de Integrada (GGI) do RN estará interligado com Brasília\DF durante todo o evento, onde concentrarão as atividades de gerenciamento e monitoramento em tempo real ", disse.