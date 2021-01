Mec divulga resultado da primeira chamada do Prouni 2021

Os candidatos inscritos no primeiro processo seletivo deste ano do Programa Universidade para Todos (Prouni) já podem conferir o resultado da 1ª chamada, divulgado nas primeiras horas desta terça-feira, 19, na página do Prouni: http://prouniportal.mec.gov.br/.

O prazo para que os pré-selecionados na 1ª chamada apresentem os documentos de comprovação das informações cadastradas na inscrição, que servem para garantir a bolsa, também começa nesta terça-feira e termina no dia 27 de janeiro.

Os documentos comprobatórios devem ser entregues na instituição para a qual o candidato foi pré-selecionado. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação do candidato.

Além da 1ª chamada, o Prouni divulgará, em 1º de fevereiro, o resultado da 2ª chamada. O candidato não aprovado em nenhuma das duas chamadas do Prouni poderá tentar disputar ainda uma bolsa por meio da lista de espera.

Para participar da lista de espera, o candidato deve acessar a página de inscrição do Prouni, nos dias 18 e 19 de janeiro, e manifestar interesse em participar dessa última etapa do programa. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 22 de fevereiro.

O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior, destinado a quem não tem diploma de graduação, e que oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem a totalidade da mensalidade do curso, e parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, em instituições privadas de ensino.

Nesta edição, foram ofertadas bolsas para 13.117 cursos de graduação em 1.031 instituições privadas de ensino superior, localizadas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. A oferta foi de mais de 162 mil bolsas de estudo.

Como o calendário acadêmico de 2021 das instituições privadas de ensino superior devem começar já em fevereiro, o MEC viabilizou o atual processo seletivo do Prouni, com a exigência para os candidatos das notas do Enem realizado mais recente, que foi até então a edição de 2019.

A seleção do Prouni para o 2º semestre de 2021 contemplará os estudantes que, tendo perfil para disputar uma bolsa do programa, poderão utilizar a nota do Enem de 2020, que será, na ocasião, a edição mais recente do Enem.

BALANÇO DE INSCRIÇÕES

Ao todo, foram registradas 599.223 inscrições no processo seletivo do Prouni para o 1º semestre de 2021. E o total de candidatos inscritos foi de 311.852. Cada candidato pode se inscrever em até duas opções de curso.

CURSOS

Dos 13.117 cursos de graduação com oferta de bolsas do Prouni, os dez cursos que tiveram o maior número de inscritos foram, nesta ordem: Medicina; Direito; Administração; Enfermagem; Psicologia; Fisioterapia; Educação Física; Pedagogia; Odontologia; e Ciências Contábeis.

ESTADOS

E os dez estados com o maior número de inscritos nesta edição do Prouni foram: São Paulo; Minas Gerais; Bahia; Pernambuco; Pará; Rio de Janeiro; Paraná; Rio Grande do Sul; Ceará; e Maranhão.