No dia em que a primeira pessoa é vacinada, RN chega a 130.973 casos de Covid-19

No dia em que a primeira pessoa foi vacinada contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte, o Estado chegou a marca de quase 140 mil pessoas infectadas pela doença.

Os dados epidemiológicos foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) nesta terça-feira (19). Ao todo, são já 130.973 casos confirmados para Covid-19, além de 69.638 suspeitos e 298.124 descartados.

Até o momento, foram confirmados 3.188 óbitos, sendo 9 a mais que o boletim divulgado nesta segunda-feira (18), e um total de 538 óbitos em investigação e 732 óbitos descartados.

A taxa de ocupação de leitos na rede pública está em 53,4%. Até o final da manhã desta terça, 456 pessoas estavam internadas no Estado, em leitos críticos e clínicos de unidades de saúde públicas e privadas do RN.