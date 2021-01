Polícia Civil prende acusado de matar moradora de rua em 2019, em Mossoró

Maria Edna de Oliveira, de 40 anos, foi esfaqueada por João Eudo Damásio, de 63 anos, no dia 27 de fevereiro de 2019. Ela ainda chegou a ser socorrida para o HRTM, mas não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito no dia 4 de março do mesmo ano. Contra o acusado, havia um mandado de prisão em aberto, expedido no mesmo ano do crime. Apesar disto, ele encontrava-se foragido, sendo preso apenas na manhã de hoje (20), no Bairro Santa Helena.