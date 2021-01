Homem de 23 anos é preso recebendo notas falsificadas nos Correios de Mossoró

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (21). A prisão em flagrante aconteceu no Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios, no momento em que o homem recebia uma encomenda com cédulas contendo indícios de falsificação e que totalizaram a quantia de R$ 1 mil. Ele ficará custodiado na sede da PF, no Nova Betânia, provisoriamente, à disposição da Justiça.