Polícia Civil prende envolvidos no latrocínio de Carlos Jr. "Espanta"

Três homens foram presos na manhã desta sexta-feira (22) por suspeita de envolvimento no latrocínio que vitimou o ex-candidato a vereador Carlos Reginaldo Nogueira Holanda Júnior, conhecido como Espanta, de 31 anos.

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (21). Carlos Júnior trabalhava como motorista de aplicativo e teria sido morto após reagir a uma tentativa de assalto, na Favela do Fio, em Mossoró.

De acordo com a Polícia Civil, após as prisões e depoimentos dos suspeitos, ficou comprovado que apenas dois dos presos hoje estão diretamente envolvidos no crime. O terceiro homem foi preso por estar portando drogas no momento da abordagem. Ainda há uma outra pessoa foragida.



O carro da vítima, bem como celular, que haviam sido roubados no momento do crime, já foram recuperados. Os suspeitos foram encontrados na região do Abolição 5.

O delegado Valtair Camilo, titular da Delegacia de Homicídios de Mossoró, irá conceder uma entrevista coletiva às 17h desta sexta, quando dará mais detalhes sobre o caso.