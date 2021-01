Inscrições para o Fies do 1º semestre começam nesta terça-feira, 26

As inscrições para o processo seletivo do 1º semestre de 2021 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terão início nesta terça-feira, 26, e serão finalizadas às 23h59 do dia 29 de janeiro.

Ao todo, serão 93 mil vagas para o Fies em 2021. Para a 1ª edição do ano serão ofertadas 40 mil vagas.

A consulta das vagas já está disponível na página do Fies. Nesse mesmo endereço, as inscrições poderão ser realizadas, exclusivamente pela internet, a partir das primeiras horas desta terça-feira, 26.

Durante os primeiros 10 minutos após a abertura do sistema de inscrição, em decorrência de procedimentos usuais para atualização de máquinas, a visualização do botão de inscrição pode não ser instantânea. Caso isso ocorra, basta aguardar alguns instantes, fechar o navegador e tentar novamente.

Diferente de anos anteriores, em 2021, a edição do Fies para o 2º semestre terá maior oferta de vagas do que a edição para o 1º semestre, que exigirá nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, até a mais recente, que é a de 2019.

Para o 2º semestre, a exigência de nota do Enem é também a partir da edição de 2010 até a mais recente, que será a do Enem de 2020.

A exigência é de que o candidato tenha obtido média aritmética das notas nas provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

CRONOGRAMA

O resultado do processo seletivo do Fies para o 1º semestre de 2021 será divulgado em chamada única, no dia 2 de fevereiro. O período para complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será de 3 a 5 de fevereiro.

Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do Fies podem disputar a uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera.

Todos os não pré-selecionados na chamada única serão, automaticamente, incluídos em lista de espera. O prazo de convocação por meio da lista de espera será de 3 de fevereiro até o dia 18 de março.