Mossoró já tem 2460 pessoas vacinadas contra o novo coronavírus

O dado foi divulgado nesta terça-feira (26) e pode ser acompanhado pelo portal www.prefeiturademossoro.com.br/coronavirus. Ao todo, 12266 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em Mossoró e 287 morreram em decorrência da doença desde o início da pandemia. Nesta segunda (25) o município recebeu 4.100 doses do lote das vacinas de Oxford importadas da Índia e mais 352 doses do segundo lote de vacinas Coronavac